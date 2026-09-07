난폭 운전+마약류 소지 혐의 2년형 대위기! 그런데 손흥민과 MLS서 같이 뛴다고?…"스털링 샬럿 FC 영입 대상 올라"

사진=트랜스퍼 뉴스 라이브

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[스포츠조선 강우진 기자]난폭 운전과 환각 물질 소지 혐의로 재판에 넘겨져 징역형이 유력한 라힘 스털링이 미국 메이저리그사커(MLS)로 이적할 수 있다는 주장이 나왔다. 행선지는 대한민국 축구 대표팀 주장 손흥민이 뛰고 있는 미국 메이저리그사커(MLS)다.

스페인 피차헤스는 6일(한국시각) '자유계약선수(FA) 신분인 스털링은 MLS 샬럿 FC의 영입 대상에 올라 있다'며 '선수 생활을 이어가기 위한 선택지이며, 스털링은 현재 소속팀이 없어 샬럿과 입단 협상을 진행할 수 있다'고 보도했다.

사진=스포츠 센터

그는 지난 2월 페예노르트(네덜란드)와 계약을 체결했으며, 2025~2026시즌이 종료되면서 계약이 끝났다. 스털링은 샬럿으로 이적료 없이 합류할 수 있다. 이번 영입을 좌우하는 가장 중요한 요소는 재정 문제다. 그가 미국으로 향할지는 샬럿이 제시할 수 있는 급여 수준에 달려 있을 것으로 보인다. MLS는 1군 선수단에 대한 급여 제한을 두고 있지만, 지정선수(DP) 제도를 활용하면 일정 금액을 초과하는 것도 허용한다. 현재 샬럿의 지정선수 슬롯은 페프 비엘, 리엘 아바다, 알랑 생막시맹이 차지하고 있다.

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매체는 '샬럿은 스털링의 계약을 리그의 재정 규정 안에서 어떻게 진행할지 결정해야 하며, 그 작업이 완료돼야 최종적인 합의로 나아갈 수 있다'며 '스털링은 FA 신분으로 계약할 수 있고, 샬럿 역시 추가 국제선수 슬롯을 확보한 상태다'고 설명했다.

한편, 스털링은 난폭 운전과 환각 물질 소지 혐의로 재판을 앞두고 있다. 그는 지난 5월 28일 오전 9시 잉글랜드 햄프셔주 M3 고속도로에서 람보르기니 차량을 운전하다가 충돌 사고를 냈다. 부상자는 없었지만, 사고 후 경찰 조사에 따르면 스털링은 아산화질소(웃음 가스)를 소지하고 있었다. 이산화질소는 영국의 마약류 위반법에 따라 최대 2년의 징역형에 처해질 수 있다. 징역형을 받게되면 MLS에서의 축구생활은 어려울 것으로 풀이된다. 스털링은 해당 혐의와 관련해 오는 15일 재판을 받을 예정이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com