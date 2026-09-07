이강인만 데려와서 될 일 아니다...AT 마드리드 대패 후 충격 진단, "수비수 영입 총력전 이유 있었어"

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[스포츠조선 이현석 기자]대패 이후 아틀레티코 마드리드의 문제에 대한 지적들이 나오고 있다.

스페인의 문도 데포르티보는 6일(한국시각) '빌바오전 패배는 영입을 희생하는 논쟁을 예고한다'고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 5일 스페인 빌바오의 산 마메스에서 열린 아틀레틱 클루브와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드에서 0대3으로 대패했다. 개막 이후 3경기에서 2승1무로 상승세였던 아틀레티코는 이번 경기 패배로 흐름이 끊기고 말았다. 순위도 단숨에 7위까지 떨어졌다.

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전반까지 아틀레틱 클루브와 팽팽한 흐름이 이어졌다. 두 팀 모두 공격의 흐름을 잡고자 노력하며 서로의 골문을 노렸다. 이강인도 분전했다. 이강인은 전반 3분 박스 우측에서 날카로운 슈팅이 골대를 강타했다. 강타한 후 골문 안으로 향하지 못한 것이 아쉬움이었다. '0'의 균형이 깨지지 않은 채 돌입한 후반, 아틀레티코는 단숨에 무너졌다. 후반 1분 니코 윌리엄스에게 선제골, 곧바로 2분 뒤에 로베르토 나바로의 추가골까지 헌납하며 단 2분 만에 경기 분위기를 내줬다.

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만회를 위해 분전했던 아틀레티코는 이강인을 빼고 훌리안 알바레스, 아르나우 오르티스 등을 투입했음에도 성과를 거두지 못했다. 도리어 오이한 산세트에게 추가 실점을 허용하고 완전히 무너졌다. 이강인이 아틀레티코 마드리드에 입단한 이후 가장 무기력한 0대3 패배, 아쉬운 결과를 맞이했다.

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경기 후 디에고 시메오네 감독은 "경기는 예상대로 흘러갔다. 전반전은 좋았지만, 후반 2분 동안 집중력이 흐트러지고 더 잘 처리했어야 할 상황에서 판단력이 부족했다. 아틀레틱은 그 틈을 타 득점에 성공했고, 당연히 승리했다. 단 2분 동안 마무리가 제대로 되지 않았다. 이는 기회를 잡지 못한 코치진의 책임이다"고 밝혔다.

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수비의 문제라는 주장이 제기되고 있다. 문도 데포르티보는 '후반전 초반 집중력 부족이 아틀레티코의 운명을 결정지었다. 특히 수비력은 매우 불안했는데, 전반 45분 동안 상대에게 득점 기회를 거의 주지 않았던 아틀레티코가 후반전에 3골을 허용했고, 그중 2골은 단 2분 만에 내줬다'고 지적했다.

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그런 결과가 야기된 원인이 된 지점은 왼쪽 수비였다. 이날 왼쪽을 책임진 그리말도는 수비에서 기대 이하였다. 니콜라스 탈리아피코라는 자원을 영입하려 했던 이유를 보여줬음을 지적했다. 문도데포르티보는 '시메오네 감독 이 이적 시장 마지막 날에 탈리아피코 같은 경험 많은 왼쪽 수비수를 영입하기 위해 총력을 기울인 것은 결코 사소한 일이 아니었다. 그것은 더 깊은 의미를 지니고 있었다'고 했다.

신입생들이 대거 합류하며 아틀레티코가 손발을 맞추는 데는 시간이 좀 필요할 것으로 보인다. 이강인의 활약만으로는 우승에 도전하는 전력이 되기는 어렵기에 남은 시즌 호흡을 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com