'韓 에이스' 이강인 날벼락, 에이스 자리 뒤흔들 대형 변수 등장..."시메오네, AT 마드리드 떠날 확률 50%"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 입지를 뒤흔들 수 있는 변수다. 디에고 시메오네 감독의 거취가 관심을 받고 있다.

스페인의 마르카는 6일(한국시각) '시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드를 떠날 수 있다는 소식이 나왔다'고 보도했다.

올여름 아틀레티코는 선수단에 적지 않은 변화가 있었다. 그중 가장 큰 변화는 역시 앙투완 그리즈만의 이탈이다. 오랜 기간 팀의 에이스 자리를 책임졌던 '리빙 레전드', 그리즈만이 미국 메이저리그사커(MLS)로 떠나며 팀은 공격진 개편이 불가피했다.

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그 자리를 채운 선수가 바로 이강인이다. 파리 생제르맹(PSG)에서 주전 경쟁에 밀린 이강인을 향해 아틀레티코가 구애의 손길을 내밀며 이적이 성사됐다. 아틀레티코는 이강인에게 등번호 7번을 주며 그리즈만의 뒤를 이을 공격 에이스임을 암시했다. 이강인은 아틀레티코 이적 이후 데뷔전에서 데뷔골을 넣는 등 시즌 초반부터 기대 이상의 활약을 선보이며 본격적인 팀의 에이스로서 성장할 준비를 마쳤다.

하지만 변수가 생겼다. 시메오네 감독의 거취다. 시메오네 감독은 아틀레티코의 핵심이자, 중심이다. 14년이 넘는 시간 동안 구단을 라리가 최고의 명문 중 하나로 성장시켰다. 그리즈만을 포함해 코케, 얀 오블락 등 세계적인 선수들이 시메오네의 지도하에 성장을 거듭했다.

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이강인 또한 시메오네의 선택이었다. 새로운 그리즈만으로 이강인을 키워낼 것이라는 기대감이 이미 스페인 언론에서도 여러 차례 나온 바 있다. 최전방에서 새로운 역할에 적응 중이다. 이런 상황에서 올 시즌을 끝으로 시메오네가 팀을 떠난다면 이강인에게는 입지를 뒤흔들 수 있는 대형 변수나 마찬가지다.

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마르카는 '시메오네 감독의 미래가 다시 한번 불투명해졌다'며 '이번 시즌이 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드를 이끄는 마지막 시즌 이 될 가능성이 매우 높다는 주장이 나왔다'고 전했다.

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라디오 마르카에 따르면 시메오네는 올 시즌이 계약상 마지막 시즌이다. 아직까지 재계약 소식은 없다. 라디오 마르카는 '지금으로서는 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드에서 마지막 시즌을 보낼 확률이 50~60% 정도로 보인다. 감독의 미래는 시즌 중 어떤 결과가 나오느냐에 따라 크게 달라질 것이다. 구단 차원의 결정 이라기보다는 시메오네 감독 본인의 결정일 가능성이 더 크다'고 설명했다.

시메오네의 거취가 안갯속에 빠진 가운데, 그를 믿고 선수단에 합류한 선수들의 고민도 커질 수 있을 전망이다. 시메오네가 만약 연장 없이 팀을 떠난다면, 그의 빈자리를 채워야 하는 아틀레티코는 다시 한번 변곡점을 맞이할 것으로 보인다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com