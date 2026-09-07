[오피셜]'환상적이다, 술술 풀린다' 하베르츠 동점골→외데고르 결승골! 첼시에 2-1 역전승 아스널 아르테타 감독 "지난 시즌 보다 더 강하다"..'3연승 행진, 맨체스터 시티와 승점 9점 나란히'

Arsenal's Spanish manager Mikel Arteta reacts after the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on September 6, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Arsenal's Norwegian midfielder #08 Martin Odegaard claps supporters after the English Premier League football match between Arsenal and Chelsea at the Emirates Stadium in London on September 6, 2026. (Photo by Adrian Dennis / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

Arsenal's manager Mikel Arteta talks to Arsenal's Martin Odegaard during the English Premier League soccer match between Arsenal and Chelsea in London, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

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[스포츠조선 노주환 기자]"엄청난 경기였다."

EPL 디펜딩 챔피언 아스널이 새 시즌 첫 고비를 넘겼다. 런던 라이벌 첼시를 눌렀다. 아스널의 쾌조의 3연승을 달렸다.

아스널이 7일(한국시각) 영국 런던 에미레이트 스타디움에서 벌어진 첼시와의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 홈 경기서 2대1로 역전승했다. 개막 3연승을 달린 아스널은 승점 9점으로 맨체스터 시티와 동률을 이뤘다. 아스널이 다득점에서 한골 밀리며 2위를 마크했다.

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아스널은 경기 시작 2분 만에 첼시 모건 로저스에게 선제골을 내주며 끌려갔다. 하지만 전반 25분 카이 하베르츠가 동점골(1-1)을 뽑았고, 후반 시작 5분 만에 마르틴 외데고르의 결승골로 경기를 뒤집었다.

epa13217573 Arsenal?s Kai Havertz (C) celebrates scoring their first goal during the English Premier League match Arsenal FC against Chelsea FC, in London, Britain, 06 September 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

아스널 미켈 아르테타 감독은 승리 후 팀의 경기력이 지난 시즌 우승 당시의 모습보다 더 발전할 수 있음을 보여주었다고 말했다. 아스널은 코번트리(3-0), 애스턴 빌라(1-0)에 이어 첼시(2-1)까지 눌렀다. 세 경기서 6득점-1실점했다.

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아르테타 감독은 기자회견에서 "엄청난 경기였다. 처음부터 끝까지 매 순간을 즐겼으며, 시작은 쉽지 않았다"라며 "팀이 극적으로 반격하는 모습을 보여 경기를 즐길 수 있었다. 내가 선수들에게 지속적으로 요구하고자 하는 확신, 결의, 그리고 수준 높은 경기력이 아름답게 나타났다"고 말했다고 로이터통신이 전했다. 또 그는 "우리가 지난 시즌보다 훨씬 더 높은 수준의 경기력을 발휘할 수 있다는 가능성을 보여주었다. 결국 이러한 열망을 어떻게 유지 지속하느냐에 달려 있다"고 말했다.

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Soccer Football - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - September 6, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their second goal with Ezri Konsa REUTERS/Tony O Brien EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

아스널은 이번 여름 이적 시장에서 가브리엘 제수스, 가브리엘 마르티넬리와 레안드로 트로사르와 작별했다. 대신 공격수 영입에 큰 돈을 쓰지 않았다. 기존의 하베르츠, 외데고르, 부카요 사카가 모두 날카로운 모습을 보였다. 또 신입생 크리스토스 촐리스가 측면에서 다시 한번 눈길을 사로잡았다. 그리스 국가대표 촐리스는 첼시 상대로 외데고르의 결승골을 어시스트했다.

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아르테타 감독은 "외데고르는 지난 시즌 많은 경기를 놓쳤기 때문에 증명해야 할 것이 있었다. 하베르츠나 사카도 마찬가지다. 지난 시즌 우리는 너무 많은 공격 자원을 장기간 잃어야 했다"라며 "지난 1년 남짓한 시간 동안 두 선수가 함께 호흡을 맞춘 경기가 몇 번이나 될지 모르겠지만 아마 많지 않았을 것이다. 두 선수의 케미스트리와 이들이 만들어낼 수 있는 결과물을 느끼기 시작한다면 정말 긍정적인 일"이라고 말했다.

Arsenal's manager Mikel Arteta reacts during the English Premier League soccer match between Arsenal and Chelsea in London, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

아스널의 다음 일정은 오는 10일 나폴리와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 원정 1차전이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com