[오피셜]'충격, 추가시간 6분 극장골을 얻어맞았다' 에버턴에 2-2로 비긴 맨체스터 유나이티드 캐릭 감독 "(또 2실점) 승리 날려 아쉽다".."상대 슈팅이 훌륭했다"

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
epa13217810 Manchester United manager Michael Carrick (L) speaks with Bruno Fernandes of Manchester United (R) during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
Manchester United's English head coach Michael Carrick reacts after the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
[스포츠조선 노주환 기자]"(또 2실점) 승리를 날려버려 아쉽다."
EPL 맨체스터 유나이티드가 극장골을 얻어맞고 다잡았던 승리를 놓쳤다. 맨유는 연승 기회를 날려버렸다. 1승1무1패로 승점 4점에 머물렀다. 중간순위 11위다. 그들의 라이벌 맨체스터 시티와 아스널은 나란히 3연승을 달린 것과 대조적이다.
맨유는 6일(한국시각) 영국 리버풀 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 원정 경기서 2대2로 비겼다. 맨유는 후반에 터진 음뵈모와 세슈코의 연속골로 2-1로 앞서며 승리를 코앞에 뒀다. 하지만 후반 추가시간 6분 상대 에인슬리 메이틀랜드나일스에게 환상적인 중거리슛 동점골을 얻어맞고 고개를 숙였다.
Manchester United's Slovenian striker #30 Benjamin Sesko celebrates scoring the team's second goal during the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
이번 시즌을 앞두고 맨유 정식 사령탑에 오른 마이클 캐릭 감독은 승리하지 못한 아쉬움을 인정했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "우리에게 오늘 경기는 내용 면에서 좋은 점이 많았다. 정말 좋은 축구를 구사했고 때때로 위협적이었다"라며 "대부분의 시간 동안 팀으로서 수비를 잘 해냈다. 경기가 진행될수록 우리가 차지하는 공이 늘어났고, 사실상 경기를 잘 마무리했어야 하는 시점에 몇몇 결정들이 우리를 더 어렵게 만들었다. 승리를 거두지 못해 아쉽다"고 말했다.
epa13217793 Ainsley Maitland-Niles of Everton celebrates scoring the 2-2 goal during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.
또 그는 '어떤 실수들이 문제였느냐'라는 질문에 "그건 내 선에서만 담아두겠지만, 사실 경기를 잘 끝냈어야 했기에 그 점이 아쉽다"라며 "(실점에 대해선)솔직히 두 골 모두 훌륭한 슈팅이었다. 우리는 상대에게 결정적인 기회를 허용하지 않았고 수비를 잘했다. (위험지역에) 떨어진 공들이 몇 번 있었을 뿐이었다"고 설명했다. 맨유는 이번 시즌 개막 후 3경기서 총 6실점했다. 매 경기 2골씩 내주고 있다. 첫 경기서 헐 시티에 0대2로 졌고, 두번째 입스위치를 5대2로 눌렀고, 이번에 에버턴과 2골씩 난타전을 벌였다.
Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Everton's Ainsley Maitland-Niles celebrates scoring their second goal with Harrison Armstrong Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
캐릭 감독은 "대부분의 시간 동안 수비를 매우 잘했다. 그들이 어떻게 그런 기회를 얻게 되었는지 원인을 찾아보겠지만, 정말 뛰어난 슈팅이었다"라며 "좋은 점이 많았다. 특히 경기 초반에 그랬고, 경기 후반부로 갈수록은 그렇지 못했다. 우리는 위협적인 모습을 보였고 상대에게 많은 문제를 일으켰다. 상대는 여러 이유로 좋은 골을 넣었지만, 우리의 두 번째 골이 승리골이 되었어야 했다"고 말했다.
Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United players receive instructions from manager Michael Carrick Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
맨유의 다음 일정은 오는 11일 사바 바쿠(아제르바이잔)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전이다. 그리고 오는 주말 맨체스터 시티와 리그 더비 경기를 갖는다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.