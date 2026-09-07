[오피셜]'레알 마드리드 보다 강하다' 또 5골 몰아친 바르셀로나 4연승 행진, 발렌시아 5-0 박살낸 플릭 감독 "환상적이지만 완벽한 건 없다"

Barcelona's German coach Hans-Dieter Flick looks on during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

Barcelona's Rodrigo, right, celebrates with head coach Hansi Flick after their win in the Spanish La Liga soccer match against Valencia in Valencia, Spain, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Alberto Saiz)

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]하루 전 라이벌 레알 마드리드가 베티스에 일격을 당했지만 FC바르셀로나는 달랐다. 발렌시아 원정에서 5골을 몰아치며 리그 개막 4연승을 달렸다.

바르셀로나가 6일(한국시각) 스페인 발렌시아 에스타디오 데 메스타야에서 벌어진 발렌시아와의 2026~2027시즌 라리가 4라운드 원정 경기서 5대0 대승을 거뒀다. 완벽하게 상대를 압살한 경기였다. 에이스 라민 야말이 전반 6분 결승골 포함 2골을 넣었다. 페르민, 하피냐, 페드리가 한골씩 보탰다. 바르셀로나는 4연승을 달리며 총 17골을 몰아치는 가공할 득점력을 이어갔다. 반면 우승 경쟁자 레알 마드리드는 직전 베티스 원정에서 우세한 경기를 펼치고도 0대1로 졌다. 레알 마드리드는 3승1패로 3위다.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates scoring his team's first goal during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

바르셀로나는 경기 시작 6분 만에 야말이 뒤쪽 공간으로 들어온 페르민의 로빙 패스를 차 넣어 기선을 제압했다. 바르셀로나의 경기 초반 볼점유율이 80%에 달할 정도로 압도적이었다. 발렌시아는 좀처럼 상대 진영으로 넘어오지 못했다. 바르셀로나는 전반 22분, 페르민이 왼발로 두번째 골을 넣었다. 전반을 2-0으로 앞선 바르셀로나는 후반에도 몰아쳤다. 하피냐가 후반 5분 세 번째 골을 밀어넣었다.

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이후 로드리의 강력한 헤더가 골대를 때리기도 했다. 바르셀로나는 막판 10분 동안 페드리가 네번째 골을, 야말이 다섯 번째 골을 터트렸다.

Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal (L) celebrates scoring his team's first goal with Barcelona's Spanish midfielder #07 Fermin Lopez during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

바르셀로나 한지 플릭 감독은 경기 후 기자회견에서 "환상적이었다. 경기 시작부터 주도권을 잡았다. 이것이 내가 보고 싶은 모습이었다"면서 "중요한 것은 승점 3점이다. 뛰어난 경기력도 보여주었다. 상대 수비가 내려앉았지만 공격을 잘 풀어냈다"고 말했다.

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그는 "우리는 뛰어난 기량을 가진 선수들이 많고, 잘 관리해야 한다. 쉬운 일은 아니다. 축구에서는 상황이 매우 빠르게 변한다. 항상 더 많은 것을 원하는 올모가 교체로 들어가 팀을 위해 최선의 결정을 내리며 활약했다"고 말했다. 플릭 감독은 페르민에 대해 "페널티 박스 안팎에서 엄청난 활동량을 보여주었다. 그는 볼을 소유했을 때의 집중력도 뛰어나다"고 평가했다.

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그는 이적생 로드리에 대해서는 "우리 팀에 있어 기쁘다. 볼을 다루는 능력과 팀을 위해 해주는 역할 모두 훌륭하다. 로드리는 경기장 위에서뿐만 아니라 락커룸에서도 믿기 힘들 정도로 훌륭한 리더"라고 평가했다. 플릭 감독은 "5-0 상황에서도 우리는 계속 공격하고, 공격하고, 또 공격했다. 하지만 나는 경기를 더 통제하길 원한다. 체력도 안배해야 한다. 항상 개선할 점은 있으며, 완벽한 것은 없다"고 말했다.

Valencia's head coach Carlos Corberan, right, looks on as Barcelona's head coach Hansi Flick applauds his players after the Spanish La Liga soccer match between Valencia and Barcelona in Valencia, Spain, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Alberto Saiz)

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바르셀로나의 다음 일정은 오는 10일 페예노르트(네덜란드)와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com