"설영우, 팀 진짜 잘 골랐네" 만년 중위권 아우크스부르크 '미친 돌풍', 프랑크푸르트 4-1 대파하며 2연승 선두 질주…SEOL 교체로 18분 출전

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 간판 풀백 설영우의 새 소속팀 아우크스부르크가 시즌 초 매서운 돌풍을 일으키고 있다.

아우크스부르크는 7일(한국시각) 독일 프랑크푸르트의 도이치방크파크에서 열린 아인트라흐트 프랑크푸르트와의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 2라운드 원정경기에서 4대1 대승을 따냈다.

개막전에서 승격팀 샬케04를 3대0으로 대파한 아우크스부르크는 이로써 개막 후 2전 전승을 질주하는 놀라운 상승 곡선을 그렸다. 승점 6점에 득실차 +6골을 기록하며 2연승 중인 프라이부르크(+4), 도르트문트(+3), 엘베스베르그(+2) 등을 따돌리고 선두를 지켰다.

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디펜딩 챔피언 바이에른 뮌헨은 2라운드 샬케전 0대0 무승부로 1승 1무 승점 4점으로 6위에 머물렀다. 통계업체 '옵타'에 따르면, 뮌헨이 아닌 팀이 선두에 오른 건 2024~2025시즌 2라운드 이후 꼭 2년, 67경기만이다.

지난 여름 이적시장을 통해 츠르베나 즈베즈다에서 아우크스부르크로 이적해 유럽 빅리그 진출 꿈을 이룬 설영우는 두 경기 연속 그라운드를 누비며 팀의 연승을 뒷받침했다.

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설영우는 이날도 일단 벤치에서 출발했다. 기존 주전 라이트 윙백 자원인 마리오스 볼프가 이날도 선발로 출격했다. 미카엘 그레고리슈, 로빈 펠하우어, 아리욘 이브라히모비치가 공격진에 포진했다. 볼프와 헤네스 베렌스가 양 윙백을 맡고, 파비안 리더와 한-노아 마센고가 중원을 지켰다. 노아카이 뱅크스, 크리슬랑 마치마, 칼빈 브라켈만이 스리백을 꾸렸다. 핀 다멘이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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홈팀 프랑크푸르트는 사우디아라비아 진출 직전에 마음을 바꾼 일본 출신 윙어 리츠 도안, 독일 출신 베테랑 미드필더 마리오 괴체 등을 선발로 투입했다.

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기선을 제압한 쪽은 프랑크푸르트였다. 요나탄 부르카르트가 전반 6분만에 유네스 에브누탈리브의 왼쪽 크로스를 골문 앞에서 강력한 헤더로 밀어넣었다.

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전반을 0-1로 뒤진 아우크스부르크가 후반에 대반전 드라마를 썼다. 후반 1분, 뮌헨에서 영입한 이브라히모비치가 동점골을 가르며 경기를 원점으로 되돌렸다. 우측 볼프의 높은 크로스를 똑같은 헤더 득점으로 응수했다.

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여기서 끝이 아니었다. 흐름을 탄 아우크스부르크는 1분만에 역전골까지 뽑았다. 상대 골키퍼가 이브라히모비치의 약한 슈팅을 잡았다 놓치는 치명적인 실책을 범했고, 흘러나온 공을 펠하우어가 침착하게 밀어넣었다.

아우크스부르크는 후반 20분 '조커' 알렉시스 클라우드 마우리체가 달아나는 골을 터뜨렸다. 설영우는 경기가 기운 후반 27분 볼프와 교체투입돼 그라운드를 밟았다. 18분을 뛰며 볼터치 8회, 키패스 1개, 클리어링 1개, 반칙 1개 등을 기록했다. 실력을 보여주기엔 시간이 짧았다.

아우크스부르크는 후반 44분 리더가 쐐기골을 터뜨리며 4대1 역전승을 일궜다. 이보다 좋을 수 없는 시즌 스타트다. 반면 프랑크푸르트는 20개의 슈팅으로 단 1골에 그치는 득점 불운 속 개막 이후 1무 1패로 승리없이 좋지 않은 흐름을 이어갔다.

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샬케전에서 분데스리가 첫 공격포인트를 올리는 등 빠르게 적응력을 높이고 있는 설영우는 오는 12일 레버쿠젠과의 홈 경기를 통해 선발 데뷔를 노린다.

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한편, 분데스리가 터줏대감 이재성(마인츠)은 함부르크전에서 선발출전해 88분을 누비며 1개 도움으로 5대0 쾌승을 이끌었다.

'괴물 센터백' 김민재(뮌헨)는 절친 황희찬의 새 소속팀인 샬케전에서 교체명단에 포함됐으나 경기에 투입되진 않았다. 경기는 득점없이 0대0 무승부로 끝났다. 이적시장 마감일에 울버햄튼에서 샬케로 이적한 황희찬은 이날 명단에 포함되지 않으면서 기대를 모은 코리안 더비는 무산됐다.

정우영(우니온 베를린)은 레버쿠젠전에서 후반 18분 교체투입됐으나, 팀의 0대4 대패를 막지 못했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com