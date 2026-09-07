"쉽게 이기는 경기가 없다" 10명 싸운 U-19 김정수호, 약체 키르기스스탄과 진땀 0-0 무승부…조 1위로 아시안컵 출전권 확보

출처=아시아축구연맹 SNS

사진제공=대한축구협회

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 19세이하(U-19) 축구대표팀이 이변 없이 아시안컵 출전권을 확보했다.

김정수 감독이 이끄는 U-19 대표팀은 6일(이하 한국시간) 키르기스스탄 비슈케크 돌렌 오무르자코프 스타디움에서 열린 키르기스스탄과의 2027년 아시아축구연맹(AFC) U-20 아시안컵 예선 A조 최종전에서 0대0으로 비겼다.

전반에 권준성(부산)이 퇴장하는 악재를 딛고 승점 1점을 획득한 한국은 1차전 레바논전 3대2 역전승을 묶어 1승 1무 승점 4점으로 레바논(1승 1패·승점 3), 키르기스스탄(1무 1패·승점 1)을 따돌리고 A조 1위를 확정했다. A조는 필리핀이 대회 참가를 포기하면서 세 팀이 두 경기씩 치러 순위를 가렸다.

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이번 아시안컵 예선은 30개팀이 8개조로 나뉘어 자웅을 겨뤘다. 각조 1위 8개팀과 조 2위 중 성적이 좋은 7개팀, 여기에 본선 개최국 중국까지 총 16개팀이 내년 3월 중국에서 열리는 2027년 아시아 U-20 아시안컵 본선에 참가한다. 한국을 비롯해 일본, 북한, 우즈베키스탄, 타지키스탄, 사우디아라비아, 이라크, 인도네시아, 레바논, 오만, 이란, 요르단, 태국, 인도, 말레이시아가 티켓을 따냈다.

U-20 아시안컵에서 본선 4강에 드는 팀이 우즈베키스탄과 아제르바이잔이 공동 개최하는 2027년 U-20 월드컵 출전권을 확보한다.

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어려운 싸움이었다. 김 감독은 진땀승을 거둔 레바논전과 비교해 골키퍼 한 명을 제외한 10자리를 동일한 멤버로 구성했다. 김윤호(광주)가 최전방에 포진했고, 박서빈(호남대) 김민우(고려대) 이지우(울산대)가 공격 2선을 구축했다. 고필관(서울) 이용재(강원)가 중원 듀오를 맡았고, 김규민(경남) 권준성(부산) 홍상원(수원) 조영준(포항)이 포백을 꾸렸다. 주장 송안톤(부산)이 골문을 지켰다.

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한국은 전반 초반부터 주도권을 잡고 거칠게 몰아쳤다. 15분, 김민우가 페널티 박스 우측에서 때린 오른발 슛이 크로스바에 맞고 나오며 아쉬움을 삼켰다.

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44분, 대형 변수가 발생했다. 수비수 권준성이 경고누적으로 퇴장을 당한 것. 미드필더 이용재가 빠지고 수비수 강동휘(제주)가 투입됐다.

수적 열세에 놓인 한국은 후반 상대에게 거듭 찬스를 내줬으나, 골키퍼 박도훈의 연이은 선방으로 위기를 모면했다. 결국, 실점없이 0대0으로 비기며 조 1위를 확정했다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com