래시포드 왜 교체했어? "뭔가 불편했는데", 다잡은 승리 헌납 캐릭…맨유, 쉬운 상대 3경기서 고작 4점, "나쁜 출발 아냐" 비난 폭발

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[스포츠조선 김성원 기자]대행 꼬리표를 뗀 마이클 캐릭 맨유 감독이 "나쁜 출발이 아니다"라는 주장에 빈축을 사고 있다.

영국의 '더선'은 7일(이하 한국시각) '캐릭 감독은 헐, 입스위치, 에버턴과의 3경기에서 단 1승만을 거뒀지만, 맨유의 시즌 초반이 "나쁜 출발"이 아니라는 이례적인 주장을 펼쳤다'고 보도했다.

맨유는 지난달 22일 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막전에서 승격팀인 헐 시티에 0대2로 패하며 이변이 희생양이 됐다. 31일 또 다른 승격팀인 입스위치 타운을 맞아서는 5대2로 대승하며 첫 승을 신고했다.

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그러나 맨유는 6일 연승 문턱에서 좌절을 맛봤다. 영국 리버풀 힐 디킨슨 스타디움에서 열린 에버턴과의 EPL 3라운드에서 2대2로 비겼다.

맨유는 후반 시작과 함께 브라이언 음뵈모와 선제골로 리드를 잡았다. 후반 38분 에버턴의 타이리크 조지에게 동점골을 허용했지만, 후반 43분 베냐민 셰슈코가 또 골문을 열었다.

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승점 3점을 낚는 듯했다. 하지만 맨유는 후반 추가시간인 51분 에버턴으로 갓 이적한 에인슬리 메잇랜드-나일스에게 통한의 동점골을 허용했다. 에버턴에는 환희의, 맨유에는 아픔의 승점 1점이었다. 맨유는 1승1무1패(승점 4)를 기록한 반면 에버턴은 1승2무(승점 5)로 무패를 달렸다.

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캐릭 감독은 주위의 우려에 대해 "시즌 시작이 그렇게 나쁘진 않다. 그렇게 나쁘지 않다"라고 반박했다. 그리고 "오늘 승점 3점을 딸 뻔했는데 아쉽게 놓쳤다. 축구란 원래 그런 거다. 좀 더 잘 대처할 수 있는 부분도 있었지만, 괜찮을 것"이라고 강조했다.

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맨유의 EPL 다음 상대는 3전 전승의 맨시티다. 14일 올 시즌 첫 '맨체스터 더비'가 맨유의 안방인 올드 트래포드에서 열린다. 하지만 현재의 분위기로는 승리를 장담할 수 없다.

캐릭 감독은 1-0으로 리드한 후반 25분 잘하던 마커스 래시포드를 교체한 것에 대해서도 비판을 받았다. 그러나 그는 "뭔가 불편함을 느꼈다"고 주장했다.

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데이비드 모예스 에버턴 감독은 "승점을 따내서 기뻤지만, 여전히 약간 실망스러웠다. 우리는 홈 경기에서 승리하고 싶다"며 "프리미어리그 상위권 팀들을 상대로 경쟁하는 것을 목표로 하고 있다. 가능하다면 모든 강팀을 상대로 우리가 경쟁력 있는 팀이라는 것을 보여주고 싶다"고 말했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com