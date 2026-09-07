'韓 축구 에이스 초대형 변수!' 이강인 날벼락…'충격' 디에고 시메오네 감독 거취 물음표 '시즌 뒤 떠날 가능성 50~60%'

사진=AFP 연합뉴스

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)에 '초대형 변수'가 떨어졌다. 바로 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 거취다.

스페인 언론 '마르카'는 7일(이하 한국시각) '시메오네 감독의 아틀레티코 마드리드 사령탑 자리를 둘러싼 논의가 다시 활발해지고 있다. 시즌 종료 뒤 떠날 가능성이 50~60%정도 되는 것 같다는 얘기가 나왔다'고 보도했다.

아르헨티나 국가대표 출신 시메오네 감독은 지난 2011년 아틀레티코 마드리드의 지휘봉을 잡았다. 그는 강력한 수비를 기본으로 하는 아틀레티코 마드리드식 축구를 앞세워 10년 넘게 팀을 이끌었다. 그는 아틀레티코 마드리드를 이끌고 스페인 프리메라리가, 코파 델 레이, 유로파리그 등에서 우승컵을 거머쥐었다.

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사진=EPA-EFE 연합뉴스

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

올 시즌을 앞두곤 대대적 개편을 통해 다시 한번 정상 도전에 나섰다. 그동안 팀의 핵심이던 앙투안 그리에즈만(올랜도)이 떠났지만 이강인, 모르텐 히울만, 크리스티안 로메로 등을 영입해 스쿼드에 변화를 줬다.

'마르카'는 '시메오네 감독이 시즌 종료 뒤 팀을 떠날 수 있다. 최종 결정은 시메오네 감독 본인에게 달려있다. 감독의 미래가 시즌 중 벌어지는 일들에 크게 좌우될 것이다. 시메오네 감독은 아틀레티코 마드리드와 2027년까지 계약한 상태다. 이후에도 감독직을 유지하려면 재계약 협상을 시작해야 한다. 그의 사임 가능성이 확정은 아니지만, 아틀레티코 마드리드 사령탑 생활이 막바지에 다다랐을 수 있다'고 전했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com