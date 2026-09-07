"이강인의 아틀레티코? 음바페의 레알? 적수가 안 보인다" 하피냐·야말에 페르민까지 날뛰는 바르셀로나는 '사기 구단'…이강인 친정팀 5-0 대파→4전 전승 100% 승률

로이터연합뉴스

AFP연합뉴스

AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]'레알 마드리드 보고 있나?' FC바르셀로나가 한층 상승한 '축구력'으로 연전연승을 기록 중이다. 한지 플릭 감독이 이끄는 팀은 6일(한국시각) 스페인 발렌시아 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 원정경기에서 5대0 쾌승을 따냈다. 엘체(5대0 승), 아틀레틱(2대0 승), 라요 바예카노(5대2 승)에 이어 4경기 연속 다득점 전승을 따낸 바르셀로나는 승점 12점으로 선두 자리를 공고히 다졌다. 같은 라운드에서 레알 베티스(0대1 패)에 시즌 첫 패를 당한 3위 레알 마드리드(3승1패·승점 9)와의 승점차는 3점으로 벌어졌다. 돌풍팀인 2위 데포르티보 알라베스(3승1무·승점 10)와는 2점차다.

바르셀로나는 발렌시아전에서 막강한 전력을 유감없이 발휘했다. 플릭 감독은 라민 야말, 하피냐, 앤서니 고든 스리톱에 페르민 로페스, 페드리, 로드리로 미드필더진을 구축했다. 에릭 가르시아, 파우 쿠바르시, 제라드 마르틴, 차비 에스파르트가 포백에 늘어섰고, 조안 가르시아가 골문을 지켰다. 대승의 지름길, 이른 선제골이 터진 시점은 전반 6분이었다. 로페스가 상대 진영 우측에서 수비 뒷공간을 파고드는 야말을 향해 절묘한 칩 패스를 찔렀고, 야말이 상대 골키퍼 키를 넘기는 감각적인 논스톱 슈팅으로 골망을 흔들었다.

기선을 제압한 바르셀로나는 전반 22분 로페스의 골로 달아났다. 로페스가 페널티 박스 안 우측 대각선 지점에서 때린 왼발 슈팅이 그대로 골망에 빨려들어갔다. 여기서 끝이 아니었다. 후반엔 공격력이 더 매서웠다. 후반 5분 로페스의 패스를 받은 하피냐가 세번째 골을 넣었고, 스페인 월드컵 우승 주역인 다니 올모와 페드리가 후반 34분 네번째 골을 합작했다. 야말은 후반 39분 올모의 패스를 받아 멀티골이자 팀의 다섯번째 골을 꽂았다. 올 시즌을 앞두고 이강인 친정팀 발렌시아에 입단한 일본 초신성 사토 류노스케는 패색이 짙은 후반 17분 하비 게라와 교체투입해 18분간 그라운드를 누볐으나, 차이를 만들어내지 못했다. 발렌시아는 개막 후 1무 3패(승점 1)에 그치는 극심한 부진으로 최하위에 처져있다. 이날 홈구장 밖에선 피터 림 발렌시아 구단주의 퇴진을 요구하는 발렌시아팬의 '아웃콜'이 울려퍼졌을 정도로 팀 상황이 악화일로로 치닫고 있다. 리그 최강팀을 만나 팀의 문제가 더욱 도드라져 보였다. 양팀의 슈팅수는 25대2였다.

Advertisement

AP연합뉴스

EPA연합뉴스

바르셀로나는 경기당 평균 4골이 넘는 17골을 기록했다. 하피냐가 6골로 득점 단독 선두를 달리고 있고, 야말과 로페스가 4골로 공동 3위에 랭크했다. 지난 월드컵을 앞두고 스페인의 최종 엔트리에서 낙마하는 아픔을 겪은 로페스는 초반 4경기에서 4골 2도움을 폭발하는 놀라운 활약을 펼치며 '인생 시즌'에 대한 기대감을 키우고 있다. 지난 여름 뉴캐슬에서 바르셀로나로 이적한 고든은 어시스트 4개로 도움 부문 1위를 달리며 도우미 역할을 톡톡히 하고 있고, 맨시티에서 데려온 로드리는 세계 최고의 수비형 미드필더답게 팀에 압도적인 안정감을 불어넣고 있다.

공수 밸런스, 공격의 파괴력과 공격 방법의 다양성, 폭넓은 스쿼드, 계속 튀어나오는 신예의 존재 등을 고려할 때, 당분간 바르셀로나의 흐름은 꺾일 것 같지 않아 보인다. 이번 라운드에선 레알과 더불어 우승 라이벌 아틀레티코 마드리드가 아틀레틱 원정에서 0대3으로 참패하며 미끄러지는 '행운'까지 더해졌다. 아틀레티코는 2승 1무 1패 승점 7점으로 6위에 처져있다. 바르셀로나를 위협하는 건 두 마드리드 클럽이 아닌 알라베스다. 알라베스는 7일 오사수나전 5대2 승리로 3승 1무(승점 10), 무패를 질주했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Advertisement