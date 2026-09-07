"초대박!" FC바르셀로나 '7000만 파운드 스타' 앤서니 고든, 역사적 기록 작성…스페인 프리메라리가 4경기-4어시스트 '영입 옳았다'

[스포츠조선 김가을 기자]FC바르셀로나(스페인)가 7000만 파운드를 투자한 이유가 있었다. 앤서니 고든(FC바르셀로나)이 역사적 기록을 작성했다.
영국 언론 '더선'은 7일(이하 한국시각) '고든은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 레전드 두 명과 어깨를 나란히 했다. 그는 새 팀에서 네 번째 경기 만에 역사적 기록을 세웠다'고 보도했다.
2001년생 고든은 올 시즌을 앞두고 뉴캐슬(잉글랜드)을 떠나 FC바르셀로나에 합류했다. 고든은 2031년까지 FC바르셀로나와 계약했다. 그의 이적료는 7000만 파운드로 알려졌다.
고든은 FC바르셀로나 합류와 동시에 펄펄 날고 있다. 그는 엘체와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 하피냐, 페르민 로페스의 득점을 연달아 도우며 화려한 신고식을 했다. 팀의 5대0 승리에 힘을 보탰다. 바예카노와의 3라운드 경기에선 하피냐의 득점을 도우며 또 하나의 공격 포인트를 적립했다. FC바르셀로나는 5대2로 이겼다. 고든은 발렌시아와의 경기에서도 어시스트를 배달하며 팀의 5대0 승리에 앞장섰다.
'더선'은 '고든은 발렌시아와의 경기에서 페르민 로페스의 골을 어시스트하며 놀라운 기록을 완성했다. 그는 스페인 프리메라리가 데뷔 후 네 경기에서 네 개의 어시스트를 기록한 세 번째 선수가 됐다. 앞서 이 기록을 세운 선수는 세스크 파브레가스와 루이스 수아레스다. 이 기록이 더욱 특별한 이유는 세 선수 모두 FC바르셀로나 소속으로 뛰면서 달성했기 때문'이라고 했다.
이 매체는 'FC바르셀로나는 고든의 합류로 마커스 래시포드(맨유)의 완전 이적에 대한 관심을 접었다. 래시포드는 지난 시즌 FC바르셀로나에서 성공적인 임대 생활을 했다. 49경기에서 14골-15도움을 기록했다. 하지만 FC바르셀로나는 래시포드의 2600만 파운드 완전 이적 옵션을 행사하지 않기로 했다. 대신 고든을 영입했고, 그의 최근 활약은 이 선택이 옳았음을 증명했다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com