"초대박!" FC바르셀로나 '7000만 파운드 스타' 앤서니 고든, 역사적 기록 작성…스페인 프리메라리가 4경기-4어시스트 '영입 옳았다'

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[스포츠조선 김가을 기자]FC바르셀로나(스페인)가 7000만 파운드를 투자한 이유가 있었다. 앤서니 고든(FC바르셀로나)이 역사적 기록을 작성했다.

영국 언론 '더선'은 7일(이하 한국시각) '고든은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 레전드 두 명과 어깨를 나란히 했다. 그는 새 팀에서 네 번째 경기 만에 역사적 기록을 세웠다'고 보도했다.

2001년생 고든은 올 시즌을 앞두고 뉴캐슬(잉글랜드)을 떠나 FC바르셀로나에 합류했다. 고든은 2031년까지 FC바르셀로나와 계약했다. 그의 이적료는 7000만 파운드로 알려졌다.

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고든은 FC바르셀로나 합류와 동시에 펄펄 날고 있다. 그는 엘체와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에서 하피냐, 페르민 로페스의 득점을 연달아 도우며 화려한 신고식을 했다. 팀의 5대0 승리에 힘을 보탰다. 바예카노와의 3라운드 경기에선 하피냐의 득점을 도우며 또 하나의 공격 포인트를 적립했다. FC바르셀로나는 5대2로 이겼다. 고든은 발렌시아와의 경기에서도 어시스트를 배달하며 팀의 5대0 승리에 앞장섰다.

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'더선'은 '고든은 발렌시아와의 경기에서 페르민 로페스의 골을 어시스트하며 놀라운 기록을 완성했다. 그는 스페인 프리메라리가 데뷔 후 네 경기에서 네 개의 어시스트를 기록한 세 번째 선수가 됐다. 앞서 이 기록을 세운 선수는 세스크 파브레가스와 루이스 수아레스다. 이 기록이 더욱 특별한 이유는 세 선수 모두 FC바르셀로나 소속으로 뛰면서 달성했기 때문'이라고 했다.

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이 매체는 'FC바르셀로나는 고든의 합류로 마커스 래시포드(맨유)의 완전 이적에 대한 관심을 접었다. 래시포드는 지난 시즌 FC바르셀로나에서 성공적인 임대 생활을 했다. 49경기에서 14골-15도움을 기록했다. 하지만 FC바르셀로나는 래시포드의 2600만 파운드 완전 이적 옵션을 행사하지 않기로 했다. 대신 고든을 영입했고, 그의 최근 활약은 이 선택이 옳았음을 증명했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com