'또 2실점, 벌써 7실점! 이거 자동문이네' 고향 친구 아르테타에 1-2 역전패한 첼시 알론소 감독 "(허술한) 수비가 풀어야할 최우선 과제다"

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - September 6, 2026 Chelsea manager Xabi Alonso applauds fans after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - September 6, 2026 Chelsea manager Xabi Alonso applauds fans after the match with players Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Arsenal v Chelsea - Emirates Stadium, London, Britain - September 6, 2026 Arsenal's Martin Odegaard celebrates scoring their second goal as Chelsea players look dejected Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]"수비, 반드시 해결해야 할 문제다."

EPL 첼시 새 사령탑 사비 알론소 감독이 오랜 친구이자 경쟁자 아스널 미켈 아르테타 감독과의 첫 맞대결에서 졌다. 결국 이번에도 수비가 첼시의 발목을 잡았다. 첼시는 이번 시즌 개막 후 3경기서 무려 7실점했다. 매 경기 멀티골을 얻어맞고 있다.

첼시는 7일(한국시각) 영국 런던 에미레이트 스타디움에서 벌어지는 아스널과의 2026~2027시즌 프리미어리그 3라운드 원정 경기서 1대2 역전패했다. 경기 초반 모건 로저스의 선제골로 기선을 제압했지만 상대 카이 하베르츠에게 동점골을, 후반 마르틴 외데고르에게 결승골을 내주며 무너졌다. 첼시는 개막전에서 풀럼을 3대2로 눌렀고, 2라운드에선 브라이턴을 4대3으로 제압했다. 2연승 과정에서도 수비에서 실점이 너무 많다는 지적을 받았다. 결국 런던 라이벌전에서도 수비가 버티지 못해 패하고 말았다. 2승1패의 첼시는 리그 4위를 마크했다.

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Chelsea's head coach Xabi Alonso, left, and Chelsea's Reece James in action during the English Premier League soccer match between Arsenal and Chelsea in London, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

이번 시즌을 앞두고 첼시 지휘봉을 잡은 알론소 감독은 허술한 수비를 보완하는 것 최우선 과제라고 인정했다. 그는 경기 후 기자회견에서 "나의 우선 순위는 경기에서 승리하는 것이며, 그러기 위해서는 보통 실점을 많이 하지 않을 때 더 쉽다. 따라서 이것이 우리가 반드시 해결해야 할 문제임은 분명하다"라며 "우리는 더 잘 하고 싶고, 더 견고해지고, 더 단호해지고, 더 균형을 잡고 싶다. 하지만 이 역시 시간이 걸리는 일"이라고 말했다. 이날 첼시는 아스널 상대로 스리백을 세웠다. 포파나-라크루아-아체암퐁을 배치했다. 수비수 3명 앞에는 하토-리스 제임스-라비아-네투를 세웠다. 첼시 수비라인은 결국 승부처에서 고비를 넘기지 못하고 무너졌다.

Arsenal's manager Mikel Arteta talks to Arsenal's Martin Odegaard during the English Premier League soccer match between Arsenal and Chelsea in London, Sunday, Sept. 6, 2026. (AP Photo/Dave Shopland)

알론소 감독은 아르테타 감독과 어린 시절부터 친구였다. 두 사람은 스페인 산세바스티안 지역에서 자라며 같은 유소년 팀에서 함께 축구를 배운 오랜 고향 친구 사이다. 이후 각자 다른 명문 구단으로 진출하며 선수에 이어 지도자로 성장했다. 아르테타가 에버턴, 알론소가 리버풀에 머물던 시절에는 리버풀에서 함께 생활하며 선의의 경쟁을 펼쳤다. 선수 은퇴 이후 알론소는 바이엘 레버쿠젠을 독일 정상으로 이끈 후 레알 마드리드를 찍고 첼시 지휘봉을 잡았다. 아르테타는 펩 과르디올라 감독 밑에서 지도자 수업을 받은 후 2019년 12월, 아스널 사령탑에 올랐다. 알론소가 EPL로 오면서 아르테타와 맞대결 구도가 성사됐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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