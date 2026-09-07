"노후 공공체육시설 9~10월 국비지원 공모하세요!" 문체부 개보수 예산 953억원→2558억원 증액! "10년 경과 노후체육시설 국비 70% 지원, 프로축구 경기장 편의시설 개선"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부(이하 문체부)가 내년 예산에 공공체육시설 개보수 투자를 대폭 확대했다.

문체부는 2027년도 공공체육시설 개보수 지원 사업 예산안을 올해 953억원에서 2558억원으로 168.4%(1605억원) 증액했다. 올해 예산의 약 2.7배에 달하는 규모다.

이번 예산 확대는 국민이 이미 이용하고 있는 기존 시설을 더 안전하고 편리하게 개선해 예산 투입 효과를 빠르게 체감하기 위함이다. 프로축구의 경우 지난 8월 K리그1 경기중 포항 스틸러스 홈구장 스틸야드 관중석에서 콘크리트가 떨어지는 사고가 있었다. 이에 따라 종합 안전점검과 함께 9월 홈경기를 상주시민운동장에서 치르게 됐다. 2002년 한일월드컵을 계기로 건립된 월드컵경기장과 70~80년대 건립된 종합운동장식 시설들이 노후화됨에 따라 국민, 시민 불편도 늘고 있는 상황, 정부가 국민 안전과 스포츠 향유를 위해 의미 있는 정책과 예산을 마련했다.

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문체부는 "전국 공공체육시설(간이체육시설 제외) 1만753개소 중 10년 이상 된 노후 시설이 약 70%에 달하고 개보수 수요 역시 매년 급증(2023년 381건 → 2025년 484건)함에 따라 누적된 정비 현안에 적극 대응할 계획"이라고 밝혔다.

문체부는 2027년 공공체육시설 개보수를 ① 안전 강화 ② 기후변화 대응 ③ 이용 편의 및 시설 활용도 제고의 3대 핵심 방향으로 추진한다.

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첫째 문체부는 긴급 개보수가 필요한 체육시설에 대한 국비 지원율을 기존 50%에서 70%로 상향한다. 공고체육시설 개보수의 경우 10년 경과 노후시 30%, 긴급안전 개보수시 50%, 장애인편의시설 개보수시 70%의 국비를 지원하도록 돼 있었다. 내년부터는 재정 여건이 어려운 지자체의 부담을 낮춰 안전개선이 시급한 시설이 더욱 신속하게 정비될 수 있도록 뒷받침한다. 특히 폭염에 취약한 인조잔디 축구장 등에 스프링클러 등 온도 저감장치를 설치하는 등 체육시설 이용자의 안전을 위한 시설 개선을 지원한다. 유·청소년 선수와 지역 주민들이 더욱 안전한 환경에서 스포츠 활동을 할 수 있도록 지원한다.

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둘째 기후변화로 인한 폭염과 갑작스러운 집중호우 등으로 야외체육시설 이용이 제한되는 문제와 관련 테니스장, 농구장, 풋살장 등 실외 체육시설의 지붕형 막구조물 설치를 지원해 날씨의 영향을 덜 받고 운동할 수 있는 환경을 조성한다. 기존 시설에 지붕을 설치해 이용시간을 늘리고 편의성은 높이며, 야외 공간을 사계절 이용 가능한 전천후 체육공간으로 개선한다.

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셋째 또 스포츠를 직접 즐기는 국민뿐 아니라 스포츠를 관람하는 스포츠 팬들의 이용 환경도 개선한다. 프로야구 1200만 관중, 프로축구 300만 관중 시대에 경기장 관람석·화장실 등 편의시설을 개선하고, 여성화장실과 가족 맞춤형 공간 등을 확충한다. 노후 방송설비 교체도 지원한다. 2002년 한일월드컵에 맞춰 건립된 전국 월드컵경기장의 활용도를 높인다. 축구 경기가 열릴 때만 이용되는 시설에서 벗어나 생활체육과 전문체육은 물론 대형 공연 등 다양한 활동이 가능한 지역의 복합문화체육공간으로 활용될 수 있도록 시설 성능과 이용 환경 개선을 지원한다.

한편, 2027년도 공공체육시설 개보수 지원 사업은 올해 9월부터 10월까지 공모하며, 선정위원회의 심사를 거쳐 12월 최종 지원 대상을 결정한다.

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최휘영 장관은 "국민 건강이 곧 국가 경쟁력이라는 시각으로 공공체육 시설 투자를 과감히 확대했다"면서 "모든 국민이 안전하고 쾌적한 환경에서 운동으로 건강을 지킬 수 있도록 국가의 역할을 강화하고, 국민이 변화를 체감할 수 있도록 속도감 있게 관련 사업을 추진할 것"이라는 의지를 전했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com