[오피셜]그야말로 '깜짝 복귀'...손흥민보다 5살 많은 '인간승리' 아이콘 끝내 잉글랜드 돌아왔다, 2부 전격 이적 "번리 입단 확정"

사진=번리 홈페이지 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]제이미 바디가 잉글랜드 무대로 돌아왔다.

번리는 6일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '구단은 바디는 이번 시즌 종료까지 계약을 체결했다고 발표하게 되어 기쁘다'고 공식 발표했다.

구단은 '지난 시즌 크레모네세에서 활약했던 바디는 폭발적인 스피드, 정확한 마무리, 지칠 줄 모르는 활동량으로 잘 알려졌다. 터프 무어에 풍부한 경험을 가져다줄 것이다'고 전했다.

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사진=X 캡처

니키 하옌 감독은 "바디를 번리 FC에 맞이하게 되어 매우 기쁘다. 그의 경험과 리더십은 우리 팀에 큰 도움이 될 것이며, 이번 시즌 우리 팀에 상당한 영향을 미칠 것으로 기대한다. 바디는 이미 실력을 입증했으며, 그가 번리 유니폼을 입고 뛰는 모습을 하루빨리 보고 싶다"고 소감을 밝혔다.

바디 또한 "번리에 와서 기쁘다. 이 구단은 진정한 축구 역사를 갖고 있으며, 열정적인 팬들은 자신들의 도시를 대표하는 팀을 가질 자격이 있다. 하루빨리 경기장에 출전해 팀이 올바른 방향으로 나아가는 것에 도움을 주고 싶다"고 했다.

사진=X 캡처

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지난 시즌을 끝으로 크레모네세를 떠난 바디는 불혹의 나이에도 불구하고 현역 생활을 연장할 계획으로 알려졌다. 이미 잉글랜드 무대에서는 기량 입증을 마친 자원이다. 레스터 시티에서 통산 500경기를 뛰며 200골을 넣었다. EPL에서는 145골을 기록했고, 2015~2016시즌 레스터의 동화를 만들며 리그 우승을 차지했다. 2019~2020시즌 EPL 득점왕까지 차지하며 높은 수준의 기량을 유지했다.

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당초 에버턴의 대안으로 고려됐다. 에버턴이 히샬리송, 플로린 발로건 영입이 무산된 이후 대안으로 노렸다고 알려졌다. 하지만 자유계약 신분이었던 바디를 품게 된 것은 번리였다. 지난 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등된 번리는 올 시즌 리그 5경기에서 2무3패, 챔피언십에서도 최하위로 추락했다. 반등이 시급한 상황, 바디가 해결책이 될 수 있을지도 주목할 부분이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com