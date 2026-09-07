'이게 팀이야!' 韓 에이스 이강인, 가까스로 살아남았다…'혹평' 완패→부진한 선수 수두룩 'LEE 평소처럼 공격적-시간 지나며 활약 감소'

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)은 가까스로 혹평을 피했다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 5일(이하 한국시각) 스페인 빌바오의 산 마메스 바리아에서 열린 빌바오와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 0대3으로 완패했다. 아틀레티코 마드리드는 시즌 첫 패배를 떠안았다. 2승1무1패(승점 7)를 기록하며 7위에 랭크됐다.

경기 뒤 혹평이 나왔다. 스페인 언론 '엘데스마르케'는 '아틀레티코 마드리드는 빌바오에 완패했다. 전반엔 두 차례 골대를 맞추는 등 좋은 경기력을 보였지만 후반에 무너졌다. 7명의 선수가 부진했다'고 보도했다. 이 매체는 골키퍼 얀 오블락, 수비수 마르코스 요렌테와 알레한드로 그리말도, 공격수 줄리아노 시메오네와 아데몰라 루크만에게 평점 3~4점을 주는 데 그쳤다. 교체 투입된 코케와 아르나우 오르티스도 마찬가지였다.

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그나마 이강인은 혹평을 피했다. '엘데스마르케'는 이강인에게 5점을 주며 '평소처럼 공격적인 모습을 보이며 경기를 시작했다. 현란한 드리블로 상대를 제친 뒤 골대를 맞추는 슈팅을 날렸다. 하지만 시간이 지날수록 그의 활약은 줄었다. 아틀레티코 마드리드는 그의 영향력 감소를 체감했다'고 했다.

이강인은 4-4-2 포메이션의 오른쪽 공격수로 선발 출격했다. 킥오프 2분 만에 날카로운 슈팅을 선보였다. 그는 골 지역 오른쪽에서 수비수와 몸싸움을 이겨낸 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 하지만 이강인의 잘 맞은 공은 상대 왼쪽 골포스트를 맞고 튕겨나왔다. 이강인은 전반 23분 알렉스 바에나에게 날카로운 패스를 건넸다. 하지만 바에나의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향해 이번에도 득점하지 못했다. 이강인은 최전선에서 공격을 이끌었지만, 아쉽게도 공격 포인트를 기록하지 못했다. 팀이 0-2로 밀리던 후반 14분 훌리안 알바레즈와 교체돼 벤치로 물러났다.

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한편, 경기 뒤 시메오네 감독은 경기 뒤 "경기는 예상대로 흘러갔다. 전반전은 기회도 많고 투지 넘치는 플레이도 펼쳐지며 흥미진진했다. 하지만 후반 2분에서 5분 동안은 긴장감이 떨어지고 결정력이 부족했다. 상대는 이 틈을 타 더욱 조직적인 수비를 펼치며 경기를 주도했고, 결국 승리를 거머쥐었다"며 "우리는 팀을 만들어 가는 과정이다. 힘든 시기를 겪게 될 것이다. 예상대로 경기는 아주 잘 시작했는데, 이후 우리에게 경각심을 일깨워줬다. 우리가 가진 것과 해결해야 할 문제를 되돌아보게 만들었다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com