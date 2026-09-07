[오피셜]"변한 것은 없다" 인판티노 회장, 온갖 논란에도 FIFA 4선 도전 재차 공식화…'지지 철회' 대항마 찾고 있는 UEFA, 혼돈의 연속

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[스포츠조선 김성원 기자]지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 온갖 논란에도 내년 3월 4선에 도전하기로 재차 선언했다.

인판티노 회장은 5일(이하 한국시각) 폴란드에서 막이 오른 2026년 FIFA U-20(20세 이하) 여자 월드컵 개막전에 참석했다. 공식 석상에 모습을 드러낸 그를 향한 관심사는 거취였다. 하지만 인판티노 회장은 자신의 미래를 묻는 언론의 질문에 답변을 거부했다.

FIFA는 6일 성명을 통해 인판티노 회장의 4선 도전을 재차 공식화 했다. FIFA는 '회장은 지난 4월 이미 2027년 선거에 재도전할 것이라고 발표했다. 현재 아무것도 변한 것은 없다. 인판티노 회장은 선거에 출마할 것'이라고 밝혔다.

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인판티노 회장은 지난 7월 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표, 엄청난 논란을 일으켰다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 5조6240억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 공식화 했다. 회원국에는 4000만달러(약 540억원)를 지급하겠다며 '빠른 결정'을 촉구했다.

그러나 현실이 되지 않았다. 인판티노 회장이 FIFA 대회를 '돈벌이' 수단으로 이용한다는 비판이 거세게 일었다. 후폭풍에 그 계획을 철회했지만 그의 행보에 먹구름이 드리워졌다.

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그는 2015년 FIFA 회장으로 선출됐다. 하지만 유럽축구연맹(UEFA)이 돌아섰다. UEFA는 지난주 미국에서 FIFA에 증거와 문서 공개를 요구하는 법적 서류를 제출했다. 스위스에선 형사 고발을 제기할 수도 있다고 경고했다. FIFA는 UEFA의 움직임에 불쾌해하고 있다.

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영국의 'BBC'는 '불과 7월 중순까지만 해도 인판티노는 재선될 것이 확실시되는 인물로 여겨졌다. FIFA 회원국 대부분이 그를 지지했고, 그는 이렇다 할 경쟁자를 만나지 못했다. 하지만 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스, 아일랜드가 인판티노의 계획이 발표된 이후 공개적으로 지지를 철회했다'고 꼬집었다.

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UEFA는 현재 인판티노 회장에게 맞설 단일 후보를 찾고 있다. 빅터 몬탈리아니 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 회장이 유력한 후보로 거론되고 있다는 것이 'BBC'의 설명이다. 후보 추천서는 11월 18일까지 제출해야 한다.

FIFA 회장은 211개 회원국 중 최소 106개국의 지지를 얻어야 한다. 인판티노 회장이 4선에 성공하면 임기는 2031년으로 늘어난다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com