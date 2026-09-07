빅리그 데뷔선수 맞나, "13.2km 뛰고 최다 인터셉트" 최강 뮌헨전서 날아다닌 日 뉴페이스+황희찬 동료 호평 일색…끝없이 샘솟는 일본산 미드필더

출처=샬케04 인스타그램

샬케 미드필더 다나카 사토시(왼쪽). EPA연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]독일 최강팀을 상대로 깜짝 데뷔전을 치러 깜짝 활약을 펼친 일본 출신 미드필더가 호평을 받았다.

미론 무슬리치 샬케04 감독은 6일(한국시각) 독일 겔젠키르헨 벨틴스 아레나에서 열린 바이에른 뮌헨과의 2026~2027시즌 독일 분데스리가 2라운드 홈경기에서 0대0 무승부를 거둔 후 미드필더 다나카 사토시(24)를 극찬했다.

지난 6월 독일 2부 뒤셀도르프에서 샬케로 이적해 이날 분데스리가 데뷔전을 치른 다나카는 5-4-1 포메이션의 중앙 수비형 미드필더로 선발출전해 90분간 지칠 줄 모르는 활동량으로 선보이며 양팀을 통틀어 가장 많은 13.2km를 뛰었다.

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인터셉트 6개(양팀 최다), 리커버리 5개, 클리어링 4개, 지상경합 성공 8개, 피파울 3개, 드리블 성공 2개 등 수비형 미드필더의 정석과도 같은 활약을 펼치며 뮌헨 공격진을 무득점으로 틀어막았다. 개막전에서 설영우 소속팀 아우크스부르크에 0대3 완패한 승격팀 샬케는 한층 안정화된 경기력으로 귀중한 승점을 획득했다.

샬케 13번(다나카 사토시), 뮌헨전 히트맵. 출처=소파스코어

무슬리치 감독은 "뮌헨을 상대할 때는 엄청난 활동량을 소화해야 한다. 뮌헨의 강한 압박은 상대를 끊임없이 몰아붙이고, 공을 빼앗긴 후에는 수비하기가 매우 어려워진다"며 "오늘은 다나카를 비롯한 모든 선수가 최고의 활약을 펼쳤다. 강팀을 상대할 땐 이렇게 플레이를 해야 한다"라고 말했다. 샬케는 팀 활동거리에서 113.2km로, 일부 포지션에 로테이션을 가동한 뮌헨(109.8km)에 우위를 점했다.

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다나카는 개막전에서 퇴장을 당해 징계로 결장한 론 샬렌베르크를 대신해 이날 선발 기회를 잡았다. 무슬리치 감독은 "다나카는 오늘 데뷔전을 치렀는데, 우리 시스템에 완벽하게 녹아들었고, 뛰어난 위치 선정과 적극적인 압박으로 좁은 공간에서도 뛰어난 기량을 보여줬다"라고 호평했다.

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다나카는 경기 후 "뮌헨을 상대로 분데스리가 데뷔전을 치르게 되어 정말 뿌듯하다. 팀 전체가 훌륭한 경기력을 선보이며 승점 1점을 따낸 것도 매우 기쁘다"며 "경기 전엔 당연히 긴장했지만, 기대감이 긴장감을 훨씬 능가했다. 무슬리치 감독이 미드필드를 압박하고 상대가 페널티 박스에 들어오지 못하게 하라는 지시가 있어 그 부분에 집중하려고 노력했다. 앞으로 더 많은 출전 기회가 주어지면 최선을 다하겠다"라고 소감을 말했다.

사진=샬케 SNS 캡처

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여름 이적시장 마감 직전에 울버햄튼에서 샬케로 이적한 한국 공격수 황희찬은 컨디션 문제로 이날 엔트리에 포함되지 않았다. 뮌헨 수비수 김민재는 주중 유럽챔피언스리그 경기를 앞두고 이날 교체명단에 들었으나 경기에 투입되진 않았다.

1m75 단신 미드필더인 다나카는 18세인 일본 클럽 쇼난 벨마레에서 프로데뷔해 2025년 산프레체 히로시마로 이적했다. 산프레체에서 리그컵 우승에 일조하는 등 맹활약을 펼치며 J1리그 베스트11에 포함된 다나카는 당해 12월 뒤셀도르프로 이적했고, 반년만에 승격팀 샬케 유니폼으로 갈아입었다. 일본 대표팀 일원으로 2024년에 열린 U-23 아시안컵, 2025년 동아시안컵 우승에 일조했다.

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사노 가이슈(마인츠), 엔도 와타루(리버풀) 등 유럽에서도 실력을 인정받는 수비형 미드필더를 보유한 일본은 다나카를 비롯해 우노 젠토(보루시아 묀헨글라트바흐), 야마모토 리히토(프라이부르크) 등도 분데스리가에서 성공 기회를 엿보고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com