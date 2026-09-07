"우승하려고 왔습니다" 이강인 초비상, 대형 걸림돌 등장...'4경기 17골 폭발' 바르셀로나 또 이겼다, 플릭 감독 "처음부터 끝까지 압도"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]압도적이다. 바르셀로나가 스페인 프리메라리가 우승 경쟁에서 먼저 앞서나갔다.

바르셀로나는 7일(한국시각) 스페인 발렌시아의 에스타디오 데 메스타야에서 열린 발렌시아와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 4라운드 경기에서 5대0으로 승리했다. 바르셀로나는 개막 4연승을 질주, 리그 내 유일한 전승 팀으로 남았다.

압도적이었다. 전반 6분 라민 야말의 골을 시작으로, 전반 22분 페르민 로페스의 추가골이 터졌다. 전반에 2골을 넣어 격차를 벌린 바르셀로나는 후반 5분 하피냐의 추가골로 사실상 승부에 쐐기를 박았다. 후반 34분 페드리와 후반 39분 야말의 추가 득점은 승리를 알리는 축포였다.

Advertisement

AFP연합뉴스

바르셀로나의 질주를 막기 어려운 수준이다. 바르셀로나는 올 시즌 개막 이후 4경기 전승과 더불어 무려 17골을 넣었다. 실점은 단 2골, 완벽에 가까운 공수 밸런스다.

올 시즌 개막 직전까지 바르셀로나는 공격에 대한 우려가 컸다. 로베르트 레반도프스키가 미국 무대로 떠나고, 페란 토레스마저 파리 생제르맹(PSG)으로 이적했다. 최전방을 책임질 자원이 부족하다는 평가, 이를 만회하기 위해 훌리안 알바레스 영입에 몰두했으나, 영입은 이뤄지지 못했다. 대안으로 꺼내든 카드는 하피냐였다. 2선 전지역에서 활약하는 하피냐를 한 칸 더 끌어올려 최전방에서 활약하게 했다. 하피냐는 개막 이후 4경기에서 6골을 폭발시키며 역할에 부응했다. 개막 직후 4경기 6골은 스페인 프리메라리가에서 리오넬 메시만이 가진 기록이었다.

AFP연합뉴스

Advertisement

완벽한 경기력에 한지 플릭 감독도 만족감을 숨기지 않았다. 플릭은 "정말 환상적이다. 경기 시작부터 끝까지 우리가 경기를 지배했다. 경기를 완전히 장악하고 압도했다. 바로 내가 보고 싶었던 모습"이라며 칭찬했다. 득점에 대해서는 "승점 3점도 중요하지만, 수비적인 전술을 펼치는 팀을 상대로 이런 더운 날씨에도 공격적으로 나설 수 있어야 한다"고 했다.

Advertisement

공격진에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. 플릭은 "우리 팀은 공격진과 미드필더지 모두 뛰어난 선수들을 보유했다. 우리는 찬스를 만들어낼 수 있는 능력을 갖췄다"고 설명했다.

Advertisement

바르셀로나의 압도적 질주는 경쟁 팀들에게는 두려움의 존재다. 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인은 입단 당시 "우승하려고 왔다"고 밝히기도 했으나, 강력한 경쟁자의 등장으로 올 시즌 목표가 이뤄질 수 있을지는 장담하기 어려울 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com