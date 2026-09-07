[오피셜]"이적자금 2000억원 쓰고 충격의 3연패" '이탈리아의 토트넘' 피오렌티나, 그로소 감독 선임 3개월만에 전격경질…'前 토트넘' 파라티치 단장과 갈등

출처=피오렌티나 SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]이탈리아 전통명가 피오렌티나가 '토트넘의 길'을 따라걷고 있다.

피오렌티나는 2026~2027시즌 이탈리아 세리에A 개막 후 뜻밖의 3전 전패를 당했다. 지난달 개막전에서 AS로마에 0대4로 대패하며 불안한 모습을 보인 피오렌티나는 2라운드 프로시노네전에서 0대3으로 완패했고, 지난 5일 토리노전에서 1대2로 역전패하며 고개를 떨궜다. 피오렌티나는 베네치아, 제노아와 함께 3연패를 당한 세 팀 중 하나다. 1골을 넣고 9골을 헌납하며 득실차 -8골로 최하위로 내려앉았다. 2024~2025시즌 리그 6위를 차지하며 유럽클럽대항전 티켓을 따냈던 피오렌티나는 2년만에 꼴찌팀으로 전락했다.

급기야 피오렌티나 수뇌부는 3경기만에 감독 경질이라는 특단의 대책을 내놨다. 토리노전 이틀 후인 7일 공식 채널을 통해 "오늘부로 파비오 그로소 감독이 남자 1군팀 감독직에서 해임되었다"라고 발표했다. 지난 6월 피오렌티나 지휘봉을 잡은 이탈리아 국가대표 수비수 출신 그로소 감독은 3개월만에 경질되는 아픔을 겪었다. 피오렌티나는 2025년 5월 라파엘레 팔라디노 감독이 떠난 후 1년 4개월 동안 3명의 감독이 지휘봉을 내려놨다. 스테파노 피올리 감독이 2025년 7월부터 11월, 파올로 바놀리 감독이 2025년 11월부터 지난 6월까지 팀을 이끌었다.

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이번 경질엔 나름대로 이유가 있다. 피오렌티나 소유주 쥐세페 코미소는 지난 여름 이적시장에서 막대한 자금을 풀어 선수단 개편에 나섰다. 현지 매체 보도로는 피오렌티나의 선수 영입 지출금은 1억5030만유로(약 2340억원)를 투자했다. 세리에A 클럽 중 세번째에 해당한다. 미드필더 크리스트 이나오 울라이(2600만유로), 아서 아타(2500만유로), 공격수 마테오 펠레그리노(2250만유로), 베투(1800만유로), 수비수 비에리(1500만유로) 등을 수백억원을 들여 영입했다. 레알 마드리드에서 '제2의 메시' 프랑코 마스탄투오노를 임대로 데려오기도 했다. 그로소 감독과 함께 사실상 새로운 팀으로 거듭났다. 하지만 지난 세 경기에서 경기력 측면에서 어떠한 희망도 찾을 수 없었다. 더구나 올해는 1926년 창단한 피오렌티나의 창립 100주년이었다. 지난달 로베르토 바지오, 가브리엘 바티스투타 등 전설들을 불러모아 성대한 100주년 파티도 열었다. 그만큼 기대감이 컸다.

이탈리아 매체들은 성적 부진이 그로소 감독을 경질한 첫번째 이유로 거론했다. 동시에 파비오 파라티치 피오렌티나 단장과의 갈등 또한 조기에 직을 잃은 원인이라고 보도했다. 공교롭게 파라티치 감독이 과거에 몸을 담은 토트넘도 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 피오렌티나와 비슷한 길을 걷고 있다. 지난 두 시즌 연속 17위에 머무르며 가까스로 잔류한 토트넘은 올 시즌 개막 후 3경기에서 1무 2패(승점 1)에 그치며 강등권인 18위에 처져있다. 지난 여름, 피오렌티나의 3배에 달하는 3억7000만파운드(약 6710억원)를 투자했지만, 투자 효과는 전무하다시피 하다. 산드로 토날리 등 영입생들이 대부분 부진한 출발을 보이고 있다.

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피오렌티나와 달리, 토트넘 수뇌부가 로베르트 데 제르비 토트넘 감독과 갈등을 빚고 있다거나 성적 부진으로 해임을 고려하고 있다는 식의 분위기는 아직 감지되지 않고 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com