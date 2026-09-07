"로드리랑 뛰니까 너무 편해요" 바르셀로나 팀원들의 극찬…'클래스는 영원하다' 성공적인 선발 데뷔

가브리엘 제주스. 로이터연합뉴스

로드리. 사진=바르셀로나

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[스포츠조선 강우진 기자]바르셀로나로 이적한 로드리가 선수들에게 두터운 신뢰를 받고 있다.

스페인 문도 데포르티보는 7일(한국시각) '페드리는 이어 일부 팬들과 축구계에서 의문이 제기됐던 로드리와의 전술적 호흡에 대해서도 확신에 찬 답변을 내놓았다'고 보도했다.

바르셀로나는 지난 6일 발렌시아를 상대로 5-0 승리를 거뒀다. 이날 페드리는 직접 골까지 넣으며 승리의 기쁨을 맛봤다. 중원에서는 로드리가 바르셀로나의 볼배급을 전담했다. 페드리는 로드리와의 호흡을 긍정적으로 평가했다.

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페드리는 경기 후 인터뷰에서 "항상 로드리와 함께 뛰면 우리가 잘 맞지 않는다는 이야기가 나오지만, 사실은 그와 함께 뛰는 것이 정말 편하다"며 "우리는 아주 잘 호흡을 맞출 것"이라고 주장했다.

Barcelona's Spanish midfielder #16 Rodrigo kicks the ball during the Spanish league football match between Valencia CF and FC Barcelona at Mestalla Stadium in Valencia on September 6, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

로드리는 지난달 스페인 라리가의 거함 바르셀로나로 이적했다. 2019년 아틀레티코 마드리드(스페인)를 떠나 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티로 이적했는데 7년 만에 라리가 무대로 돌아온 것이다. 로드리는 EPL에서 7시즌 동안 298경기에 출전해 EPL 우승 4회, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 1회 등 총 13차례 우승에 기여했다.

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그의 마지막은 좋지 못했다. 2024년부터 잦은 부상으로 전열에서 이탈하는 모습을 보였다. 2024~2025시즌에는 십자인대 파열로 사실상 시즌 아웃됐다. 지난 시즌에는 햄스트링 부상으로 제몫을 다하지 못했다. 그럼에도 2024년 발롱도르 수상자에 빛나는 클래스는 영원했다. 로드리는 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 스페인 대표로 뛰면서 우승을 차지했다. 최우수 선수상까지 그의 몫이었다.

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epa13217288 Valencia's Jesus Vazquez (R) in action against FC Barcelona's Rodri (L) during Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, 06 September 2026. EPA/KAI FORSTERLING

부상 악재를 해결한 로드리는 바르셀로나에서 새로운 출발을 시작했다. 여전히 녹슬지 않은 기량을 과시하면서 새 팀에 녹아드는 모습이다. 그가 바르셀로나에게 전술적 다양성을 부여하고 있다.

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팀 동료 제라르 마르틴은 선발 데뷔전을 성공적으로 치른 로드리와 교체로 데뷔전을 치른 가브리엘 제주스를 칭찬했다.

마르틴은 "수비에서도 그렇고 공격에서도 그렇고 우리에게는 다재다능한 선수들이 많다"며 "두 선수 모두 세계적인 수준의 선수들이다. 분명 우리에게 많은 것을 가져다줄 것"이라고 평가했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com