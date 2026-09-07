"출발이 좋다" 여자 U-20 박윤정호, 프랑스와 월드컵 1차전서 1-1 무승부…9일 가나와 격돌

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 여자 20세이하(U-20) 축구대표팀이 프랑스와 비기며 월드컵 16강 진출 희망을 키웠다.

박윤정 감독이 이끄는 U-20 여자 대표팀은 6일(한국시각) 폴란드 소스노비에츠 아레나에서 열린 프랑스와의 2026년 U-20 여자월드컵 조별리그 C조 1차전에서 1대1 무승부를 거뒀다. 같은 날 에콰도르가 가나를 3대0으로 꺾으면서 프랑스와 공동 2위로 조별리그를 출발했다. 한국은 9일과 13일 같은 경기장에서 가나, 에콰도르와 조별리그 2~3차전을 펼친다. 24개국이 참가하는 U-20 여자월드컵은 4팀씩 6개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1, 2위를 차지한 12팀과 조 3위 중 상위 성적 4팀이 16강 토너먼트에 올라 우승을 가리는 방식으로 진행된다.

박 감독은 프랑스를 상대로 4-2-3-1 포메이션을 가동했다. 최전방에 이하은(위덕대)을 세웠고, 공격 2선에 이하은(울산과학대) 최주홍(대경대) 조혜영(마드리드 CFF)을 배치했다. 중원에는 한민서와 진혜린(이상 고려대), 포백 수비라인은 윤아영(단국대) 남승은(버니즈 군마 화이트스타) 정다빈(위덕대) 천시우(울산과학대)를 포진시켰다. 골문은 김채빈에게 맡겼다.

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한국은 전반 12분 깜짝 선제골로 앞서나갔다. 프랑스의 패스를 가로챈 한민서가 조혜영에게 패스를 찔렀고, 조혜영이 상대 페널티 박스에서 날카로운 슈팅으로 골망을 흔들었다. 기쁨도 잠시, 몰아치던 프랑스가 전반 36분 동점골을 넣으며 경기를 원점으로 되돌렸다. 쥐스틴 루케가 헤딩으로 떨궈준 공을 나올리아 트라오레가 중거리 슛으로 연결해 골문을 열었다. 전반은 1-1 동점으로 끝났다.

박 감독은 후반 백서영 김민서 맹희진 박주하 등을 줄줄이 교체투입하며 변화를 꾀했다. 선수비 후역습 전략으로 추가골을 노렸지만, 여의치 않았다. 후반 30분, 백서영의 슈팅이 골문을 벗어났다. 경기는 결국 1대1 무승부로 끝났다.

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지난 2022년 U-20 여자월드컵 조별리그에서 프랑스에 0대1로 패한 한국은 4년이 지나 프랑스를 상대로 승점을 획득했다. 가나를 꺾으면 두 대회 연속 16강 진출 확률을 높일 수 있다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com