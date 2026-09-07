일본 초대형 악재, '韓 에이스' 이강인과 너무 달라...'슈퍼스타' 쿠보 0골-0도움 역대급 부진, 감독은 폭풍 신뢰

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 국가대표팀 에이스 쿠보 타케후사의 부진이 심각하다.

스페인 매체 아스는 6일(한국시각) '레알 소시에다드는 이번 시즌 초반 타케후사의 최상 버전이 돌아오기를 여전히 기다리고 있다. 일본인 공격수는 리그 개막 후 첫 4경기에 모두 출전해 3경기를 선발로 소화했으나, 그라운드 위에서 제 기량을 찾는 데 애를 먹고 있다'고 보도했다. 이어 '이번 개막 이후 스탯에 골이나 어시스트가 전혀 없는 상황에서, 상대 수비를 상대할 때의 1대1 과감함이나 정교함이 부족하다는 평가를 받고 있다'고 지적했다.

매체는 타케후사의 경기력 난조 배경으로 부상 여파를 짚었다. 아스는 '타케후사의 경기력 난조에는 지난 시즌 후반기부터 이어진 부상의 영향이 여전히 짙게 깔려 있다. 지난 1월 바르셀로나전에서 부상을 입은 뒤 이 측면 공격수는 몇 주간 이탈해 있었으며, 복귀 후에도 경기 감각을 제대로 되찾지 못했다'고 분석했다.

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Real Sociedad's Takefusa Kubo guards Real Madrid's Vinicius Junior during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

이어 '이후 여름에는 일본 국가대표팀 소속으로 2026년 북중미월드컵에 출전했으나 개막전에서 또다시 부상을 당해 대회 추가 출전이 불발되었고, 구단 프리시즌에 합류하기 전까지 연속성 있는 흐름을 이어가지 못했다'고 덧붙였다.

다만 부상만이 문제는 아니다. 타케후사의 경기력 하락은 소시에다드 입단 후 지속되고 있는 문제이기도 하다. 쿠보의 연속된 부진 여파로 소시에다드는 오른쪽 공격에서 활로를 찾지 못하고 있는 상황. 일본 대표팀에서도 핵심 자원인 만큼, 쿠보의 부진은 대표팀에도 악영향을 미칠 수 있다는 우려도 나온다. 곧 아시안컵이 열리는 상황에서 에이스의 답답한 경기력은 초대형 악재다.

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

페예그리노 마타라초 소시에다드 감독은 쿠보에 대한 신뢰를 거두지 않았다. 그는 에스파뇰전을 앞두고 타케후사의 부진에 대해 "우리는 현재 상황에 대해 이야기를 나눴죠. 우리 모두는 '쿠보 타케후사'라는 선수를 잘 알고 있다. 그는 어시스트, 골, 1대1 상황에서 차이를 만들어낼 수 있는 선수다. 하지만 마찬가지로, 우리도 본인도 그가 최상의 레벨에 있지 않다는 점을 이해하고 있다"라고 말했다.

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이어 "우리는 단순히 팀과 그 자신에게 무엇이 필요한지에 대해 이야기했다. 좋은 대화였다. 앞으로 그가 한 단계 더 나아가 주기를 기대하고 있다. 저는 그를 믿는다. 이번 시즌 우리가 기대하는 그의 모습을 보게 되기를 바란다"라며 쿠보에 대한 신뢰를 재차 강조했다.

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하지만 지난 에스파뇰전에서도 타케후사는 감독의 신뢰를 받고 선발로 출전했지만 영향력을 행사하지 못했다. 후반 26분까지 뛰면서 기회 창출 1회, 슈팅 1회가 전부였다. 결국 소시에다드는 0대0 무승부를 거두면서 원하는 결과를 가져오지 못했다. 타케후사의 부진이 계속된다면 소시에다드에서 주전 입지를 잃게 될 수도 있다.