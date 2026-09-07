이동경 국내 선수 최초 2시즌 연속 '10-10' 도전, 상대가 '절대 1강' 서울…'퇴장' 야고 없는 '클린시트' 울산, 안방 설욕 가능할까

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs FC안양/ 울산 이동경 득점/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 김천상무프로축구단/ 울산 강상우 득점, 이동경/ 골 세레머니/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]2위권 혈투를 벌이고 있는 울산 HD가 '절대 1강' FC서울을 안방으로 불러들인다.

울산은 8일 오후 7시 30분 문수축구경기장에서 서울과 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 치른다. 울산은 5일 야고가 퇴장당하는 수적 열세 속에 제주 SK와의 원정경기에서 득점없이 비겼다. 전북 현대가 이날 포항 스틸러스 2대0으로 제압했다.

3위 울산의 승점은 41점, 2위 전북은 42점이다. 4~5위 강원FC와 제주의 승점도 40점과 39점으로 턱밑에 있다. 사실상 우승을 예약한 서울의 승점은 59점이다.

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울산은 서울을 맞아 2위 탈환을 노리고 있다. 이번 시즌 세 번째 만남이다. 울산은 4월 15일 홈에서 서울에 1대4로 패했으나, 7월 26일 원정에서 3대1로 승리했따. 최근 10경기에서 3승4무3패로 팽팽하다.

울산은 제주전 '클린시트'(무실점)가 소득이다. 야고가 레드카드를 받은 건 전반 31분이다. 60분 넘는 시간 동안 10명으로 싸웠지만, 골키퍼 조현우가 상대 유효슈팅 6개를 모두 선방했다. 주장 김영권과 정승현을 중심으로 안정적인 포백을 구축했다. 미드필더인 보야니치와 토마스도 적극적인 수비를 펼쳤다.

제주월드컵경기장/ K리그1/ 제주SKFC vs 울산HDFC/ 울산 에릭/ photo by Kwanyoung Kim

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울산은 지난달 29일 김천 상무전(3대1 승)을 필두로 제주전에서 연달아 포백을 가동하며 수비가 한결 단단해졌다. 제주전은 2026시즌 다섯 번째 클린시트 경기였다.

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울산은 기세를 이어 서울전에서 견고한 수비벽을 구축해 5개월 전 안방에서 당했던 패배를 설욕하겠다는 의지다. 이번에 승리할 경우 2024년 7월 13일 1대0 이후 787일 만에 홈에서 승전고를 울린다.

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울산 공격의 키플레이어는 이동경과 에릭이다. 이동경은 지난 서울 원정에서 결승골을 터트렸다. 9골 8도움을 기록 중인 그의 대기록 도전도 진행형이다. 1골 2도움만 추가하면 국내 선수 최초로 두 시즌 연속 '10(골)-10(도움) 클럽'에 가입한다.

에릭도 지난 서울 원정에서 선제골로 336일 만에 득점포를 가동했다. 이어 이동경의 골을 도우며 1골 1도움을 기록했다. 그는 제주전에서 90분을 넘게 뛰며 날카로운 역습과 적극적인 문전 침투로 컨디션이 확실히 올라왔음을 증명했다.

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퇴장 징계로 결장하는 야고의 부재 속에 에릭이 말컹과 공격을 책임질 것으로 보인다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com