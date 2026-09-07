이강인 극찬, 극찬, 극찬..."이적시장 최고의 알짜배기 이적, 아틀레티코에 완벽한 선수"

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스포츠조선 김대식 기자]이강인을 영입한 아틀레티코 마드리드의 선택이 옳았다는 평가가 나오고 있다.

영국 디 애슬래틱은 지난 4일(이하 한국시각) '올여름 크게 주목받지 못했지만 데이터에 기반해 이루어진 알째배기 이적'이라며 10명의 선수를 소개했다.

수없이 많은 이적이 이뤄지는 여름 이적시장에서 이강인이 당당하게 포함됐다. 매체는 '25세의 미드필더 이강인은 민첩하고 창의적인 플레이를 펼치며, 세트피스와 강력한 중거리 슈팅을 자랑하는 위협적인 왼발을 보유하고 있다. 그는 항상 팀의 볼 소유 흐름에 적극적으로 관여하며 공을 요구한다'며 이강인을 소개했다.

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아틀레티코는 앙투안 그리즈만이 올랜도 시티로 떠나면서 공격을 이끌 새로운 핵심 선수가 필요했다. 훌리안 알바레즈와 조화를 이룰 수 있으며 아데몰라 루크먼, 알렉산더르 쇠를로트에게 기회를 만들어줄 수 있는 공격형 플레이메이커를 원했다. 그게 이강인이었다.

데이터적으로도 완벽에 가깝다. 매체는 '지난 시즌 90분당 슈팅으로 이어진 작업 참여 횟수에서 이강인보다 앞선 선수는 우스망 뎀벨레와 크비차 크바라츠헬리아뿐이었으며, 경기당 3.3개의 기회 창출 부문에서는 발롱도르 수상자인 뎀벨레만이 이강인을 앞섰다'며 이강인의 찬스 메이킹 능력을 조명했다.

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이강인은 이제 '공격원툴'이 아니다. 마요르카와 PSG에서 수비가 크게 발전하면서 이제 '공수 겸장' 모드를 발동할 수 있다. 디 애슬래틱 역시 이강인의 수비적인 능력을 높게 평가했다. '파이널 써드에서 제공하는 공격력 외에도, 이강인은 공이 없을 때 오프 더 볼 가담과 헌신적인 수비력이 뛰어나다'고 했다.

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마요르카 시절 보여줬던 에이스로서의 능력은 아틀레티코에 잘 녹아들 수 있는 기반이 될 수 있다. 매체는 '마요르카 시절에는 팀의 핵심적인 존재였다. 이강인은 타겟맨 베다트 무리키와 함께 환상적인 호흡을 맞추며, 날카로운 얼리 크로스로 상대 진영을 끊임없이 위협했고, 전방 압박과 함께 과감한 침투로 공격 라인을 이끌었다. 깔끔하고 날카로운 볼 소유 능력과 수비 시 보여주는 집요함의 조화는 그를 아틀레티코에 완벽히 들어맞는 선수로 만들어 주고 있으며, 그는 이미 말라가를 상대로 환상적인 감아차기 골을 터뜨리며 신고식을 마쳤다'고 언급했다.

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디 애슬래틱은 앞으로 이강인이 알바레즈만큼이나 중요한 선수가 될 수 있다고 전망했다. '알바레즈의 장기적인 미래가 불투명한 상황에서, 이강인은 최근 두 경기에서 왕성한 활동량과 침투력을 바탕으로 중앙 공격수 역할을 수행했다. 초반 양상을 보면 알바레즈가 입지를 되찾는다 하더라도, 이강인을 선발 명단에서 제외하기는 쉽지 않을 것으로 보인다'고 했다.