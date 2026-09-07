"끝날 때까지 끝난 게 아냐" '17점차 선두' 서울, 마지막 패배 안긴 울산과 문수대전 '빅뱅'[K리그1 프리뷰]

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[스포츠조선 윤진만 기자]"울산, 전북과의 2연전이 승부처가 될 것이다". '우승'이라는 단어를 아끼는 김기동 서울 감독의 스탠스는 '경인더비'에서 승리한 뒤에도 변함이 없었다. "자신감을 갖고 울산전을 치를 분위기를 만들었다"라고 했다.

지난 5일 홈에서 인천을 1대0으로 꺾고 5연승을 질주한 서울은 승점 59점을 기록, 2위 전북(승점 42)과의 승점 차를 17점으로 벌렸다. 지난해 우승팀 전북(승점 79)과 2위 대전(승점 65)의 승점 차인 14점보다 더 벌어져 어느덧 20점 차를 바라보고 있다. 거의 모든 이들, 심지어 서울 선수들조차 우승을 언급하는 시점. 하지만 수장인 김 감독의 말에선 마치 뜨거운 우승 레이스가 펼쳐지고 있다는 착각이 들게 할 정도로 신중하다.

김 감독은 8일 문수축구경기장에서 열리는 3위 울산(승점 41)과의 '하나은행 K리그1 2026' 28라운드를 앞두고도 '절대 1강'의 자만심이 아니라 추격을 허용하지 않겠다는 경계심을 앞세우고 있다. 이유가 있다. 현재 5연승 및 7경기 연속 무패를 달리고 있는 서울에 마지막 패배를 안긴 팀이 다름 아닌 울산이다. 서울은 7월 26일 홈에서 울산에 발목이 잡혔다. 월드컵 휴식기 이후 무패 행진을 달리던 시점에 1대3, 올 시즌 유일한 두 골 차 패배였다.

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결과가 미치는 파장은 컸다. 상승세에 제동이 걸린 서울은 전북, 김천과 내리 비겼다. 지난 5월 3경기 연속 무승 이후 두 번째 고비를 맞았다. 반면 5경기 연속 무승 늪에 빠졌던 울산은 서울전을 발판 삼아 3연승을 질주하며 상위권에 재진입했다. '현대가' 라이벌 전북과 2위 자리를 두고 엎치락뒤치락하고 있다. 하지만 '되는 팀' 서울은 빠르게 정상궤도에 올랐다. 울산은 서울이 연전연승한 5경기에서 단 1승에 그쳤다. 흐름은 다시 서울 쪽으로 넘어간 상태에서 '문수대전'을 펼친다. 경고누적으로 인천전에 결장한 서울 센터백 야잔이 복귀한다. 반면 리그 득점 1위인 울산 공격수 야고가 퇴장 징계로 서울전에 결장하는 것이 키포인트다.

같은 날 9위 인천(승점 34)과 10위 부천(승점 31)의 '승격 동지'간 대결도 치열할 전망이다. 9일에도 흥미로운 승부가 예고됐다. 전북은 원정에서 사정권에 있는 4위 강원(승점 40)을 상대한다. 올 시즌 전적은 전북이 1무1패 열세다. 5위 제주(승점 39)는 최하위 광주(승점 13)를 상대로 승점 3점을 노린다. 6위로 점프한 대전(승점 35)은 8위 안양(승점 34)을 홈으로 불러들인다. 7위 포항(승점 35)은 홈구장 안전점검 문제로 11위 김천(승점 28)과의 홈경기를 상주시민운동장에서 치른다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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