이강인 떠나고 대참사, 흔들리는 PSG...'최고 대우' 받은 엔리케 감독만 웃는다, "세계에서 가장 높은 연봉 받는다"

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[스포츠조선 이현석 기자]루이스 엔리케 감독이 이번 재계약에서 엄청난 대우를 받은 것으로 보인다.

프랑스의 풋메르카토는 6일(한국시각) '엔리케 감독의 새로운 연봉이 충격을 안겨줬다'고 보도했다.

파리 생제르맹(PSG)은 5일 구단 홈페이지를 통해 엔리케 감독과의 재계약을 발표했다. 구단은 '엔리케는 2023년 PSG에 부임하여 PSG 프로젝트의 설계자로 빠르게 자리매김했다. 구단 역사상 최다 트로피(13개)를 보유한 엔리케는 유럽챔피언스리그 2연패, 유럽축구연맹 슈퍼컵 2연패 등으로 구단 역사에 자신의 이름을 남겼다'며 재계약 이유를 설명했다.

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기대감도 크다. PSG는 '엔리케 감독은 부임 이후 PSG의 경기 스타일을 완전히 바꿔놓았다. 그의 철학은 PSG를 국제 축구 정상으로 이끌었다. 2030년까지 계약을 연장한 엔리케는 PSG를 새로운 경지로 도약시키고 선수들의 잠재력을 최대한 발휘하도록 돕겠다는 포부를 품고 파리에서의 여정을 이어간다'고 설명했다.

PSG만 웃은 것은 아니다. 이번 재계약을 통해 엔리케 또한 엄청난 연봉을 수령하게 됐다. 풋메르카토는 '엔리케 감독은 구단 경영진으로부터 확실히 특혜를 받았다. 보도에 따르면 그의 연봉은 1200만 유로에서 2000만 유로로 인상됐다. 이는 스페인에서도 큰 파장을 일으켰다. 일부는 ㄱ그가 세계에세 가장 높은 연봉을 받는 감독 중 한 명이라고 했다'고 설명했다.

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스페인의 엘나시오날은 이번 원인이 엔리케의 이탈을 차단하기 위한 조치라고 전망하기도 했다. 엘나시오날은 '나세르 알 켈라이피 회장은 엔리케 감독이 바르셀로나로 이적하는 것을 막기 위해 극단적인 조치를 취해야 했다'며 재계약의 의미를 설명했다.

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다만 엔리케 감독과 PSG는 재계약에도 불구하고 현재는 웃을 수 없는 상황이다. 리그 개막 이후 스타드 렌, 릴을 상대로 2대2 무승부에 그쳤던 PSG는 AS모나코에 1대2로 패하며 올 시즌 승리가 없다. 순위는 12위까지 추락했다. 여전히 유력한 우승 후보이지만, 반등이 절실하다. 이강인을 비롯해, 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라 등 핵심 로테이션 멤버들이 빠진 첫 시즌이다. 엔리케가 PSG를 어떻게 이끌고 나갈지에도 관심이 쏠릴 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com