[오피셜]'오일머니 놀랍다! 왓킨스+마르티넬리에 이어 EPL 스포츠 디렉터까지' 사우디 명문 알 힐랄, 리버풀 떠난 리차드 휴즈 전격 영입..'선수 그 다음은 스마트 행정가 이식'

알 힐랄이 영입한 리차드 휴즈 스포츠 디렉터 캡처=알 힐랄 구단 홈페이지

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[스포츠조선 노주환 기자]'오일 머니'를 앞세운 사우디아라비아 프로축구리그의 파워가 선수를 넘어 이제 행정가까지 확대되고 있다. 사우디 부자 클럽 알 힐랄이 리버풀 출신 리차드 휴즈를 신임 스포츠 디렉터로 선임했다. 알 힐랄 클럽은 7일 구단 공식 채널을 통해 휴즈 선임을 발표했다. 구단은 글로벌 리더들로 스포츠 매니저먼트를 구성했다며 멤버들을 전부 공개했다.

만 47세의 휴즈는 EPL 무대에서 주목받는 스포츠 디렉터 중 한 명이었다. 미드필더 출신인 휴즈는 본머스, 포츠머스 등에서 300경기 이상을 뛴 후 2014년 선수 은퇴했다. 본머스 테크니컬 디렉터를 거쳐 2024년 리버풀의 스포츠 디렉터로 부임해 아르네 슬롯 감독을 선임했고, 리버풀의 2024~2025시즌 EPL 우승을 이끌었다. 최근 리버풀을 떠난 후 무대를 사우디 리그로 옮겼다. 리버풀 경영진은 지난 시즌 프리미어리그 5위를 한 슬롯 감독을 경질한 후 지난 6월, 본머스에서 성공을 거둔 스페인 출신 안도니 이라올라 감독을 새로 영입했다.

알 힐랄로 이적한 전 아스널 스타 마르티넬리 캡처=알 힐랄 구단 SNS

알 힐랄은 성명서에서 "이번 휴즈의 선임은 축구 시스템을 강화하고 전문적인 지식을 바탕으로 스포츠 구조를 발전시키기 위한 알 힐랄의 노력의 일환"이라고 밝혔다. 영국 매체들은 이번 선임은 잉글랜드 축구계의 전문성을 활용하려는 알 힐랄의 의지를 재확인하는 조치였다고 평가했다.

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휴즈에 앞서 알 힐랄 구단은 이번 여름 이적시장에서 대대적인 선수 영입을 단행했다. EPL 스타 공격수 출신 가브리엘 마르티네리(브라질), 크리센시오 서머빌(네덜란드), 올리 왓킨스(잉글랜드)를 각각 아스널, 웨스트햄, 애스턴 빌라에서 이적료를 지불하고 사갔다. 알 힐랄은 지난 2025~2026시즌 정규리그 우승에 실패했다. 크리스티아누 호날두가 속한 알 나르스가 정상에 올랐다. 알 힐랄은 2위였다. 알 힐랄은 현재 이탈리아 인터 밀란 감독 출신 시모네 인자기가 지휘봉을 잡고 있다. 알 힐랄의 현재 스쿼드는 탈 아시아급으로 웬만한 유럽 빅클럽과 거의 맞먹을 정도다. 공격진에는 왓킨스, 서머빌, 마르티넬리 등이 있고, 중원에는 후벵 네베스, 밀린코비치-사비치, 수비라인에는 테오 에르난데스, 칼리두 쿨리발리, 골키퍼 부누 등이 버티고 있다.

이번 여름 이적시장에서 알 힐랄이 EPL에서 영입한 공격수 삼총사 마르티넬리, 왓킨스, 서머빌 캡처=알 힐랄 구단 SNS

알 힐랄은 이번 2026~2027시즌 5라운드를 마친 현재 5전 전승으로 리그 선두를 질주하고 있다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com