[현장인터뷰]모레노호 승선 꿈꾸는 모재현 "어렵겠지만 K리그서 잘하면 뽑힐 수 있다는 기대감"

한국프로축구연맹

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모재현(강원)은 A대표팀 승선을 포기하지 않았다. 그는 6일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과의 '하나은행 K리그1 2026' 27라운드에서 1골-1도움 맹활약으로 강원FC의 3대0 완승을 이끌었다.

치열한 2위 경쟁 중인 강원은 모재현의 활약을 간절히 기다리고 있었다. 공격진의 부진 속에서 에이스 김대원의 부담감을 덜어줄 수 있는 선수는 모재현뿐이었다. 몸상태가 100%가 아니지만, 해결사로 등판했다. 1-0으로 앞서가던 후반 10분, 모재현은 순간적으로 왼쪽을 침투한 뒤 택배 크로스로 김건희의 '지각 1호골'을 연출했다. 후반 14분에는 안양 수비진 실수로 나온 찬스를 쐐기골로 연결하며 승부를 끝냈다.

그는 "최근 계속 못 이기고 있었다. 공교롭게도 내가 빠지고 그런 분위기가 된 것 같아서 책임감을 많이 느꼈다. 선발로 들어가면서 무언가 할 수 있을 거라는 기대감이 있었는데 좋은 경기를 하고 이길 수 있어서 행복하다"고 소감을 전했다. 2026년 북중미월드컵 휴식기 이후 부상으로 흐름이 끊긴 게 아쉽지만, 모재현은 태극마크의 꿈을 계속 가슴에 지니고 있다. 그는 "9월에 소집이 있다는 걸 알았다. 개인적으로 리그에서 좋은 모습을 보여준다면 소집될 수도 있지 않을까라는 기대감이 있는 건 사실"이라고 고백했다.

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모재현은 경쟁력이 입증된 윙어다. 김천 상무 시절 K리그1에서 통한다는 걸 증명한 후 강원에서 정상급 윙어로 거듭났다. 홍명보 전 감독도 2025년 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십에 모재현을 불러 점검한 적이 있다. A대표팀 2선 경쟁이 워낙 치열한 탓에 월드컵 엔트리 진입에는 실패했지만, 이번 시즌에도 모재현은 꾸준하다. 모재현 출전 여부에 따라 강원의 경기력이 달라질 정도로 영향력이 크게 상승했다.

김천의 전력까지 파악하고 있다는 '임시 사령탑' 로베르토 모레노 감독이 모재현을 모르지는 않을 것이다. 새 감독 부임 초기에는 선수 선발이 폭넓게 이뤄지는 만큼 깜짝 선발이 나올 가능성도 있다. 물론 여전히 2선 경쟁은 '전쟁터'다. 유럽파는 물론 FC서울 에이스로 거듭난 정승원도 있다. 모재현은 "다쳐서 한 달 쉰 게 많이 아쉽다. 그래도 아직 어떻게 될지 모른다"며 곧 있을 명단 발표를 기대했다.

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국가대표 도전만큼이나 중요한 강원의 2위 경쟁. 부상자가 많아 정경호 강원 감독의 고민이 깊다. 모재현의 책임감이 막중한 이유다. 그는 "선수들이 많이 빠졌지만 남아 있는 선수들이 더 끈끈해지고 있다는 느낌이다. 안양전 승리를 토대로 준비하면 좋은 결과 있을 것"이라고 자신했다.

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안양=김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com