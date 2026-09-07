[오피셜] '한국서 인종차별+이강인 도발' 레알 월클 포함+ 수아레스 전격 제외...우루과이, 한국-일본전 예비 명단 발표

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[스포츠조선 김대식 기자]곧 방한할 우루과이 국가대표팀이 9~10월 A매치 예비 명단을 발표했다.

우루과이 축구협회는 5일(한국시각) 공식 채널을 통해 9~10월 A매치에 발탁될 수 있는 예비 선수 명단을 공개했다.

예비 명단은 골키퍼 5명, 수비수 18명, 미드필더 16명, 공격수 7명으로 구성돼 총 46명이 선발됐다. 일반적으로 A매치 선수 명단은 25~28명 정도로 구성되기 때문에 절반 정도의 선수가 탈락할 것으로 예상된다.

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우루과이의 핵심 전력은 모두 포함됐다. 먼저 현 우루과이 본체라고 할 수 있는 페데리코 발베르데도 포함됐다. 발베르데는 단연 월드 클래스 중앙 미드필더다. 레알 마드리드에서도 핵심이다.

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다만 한국 팬들에게 이미지가 좋지는 않다. 발베르데는 2017년 한국에서 열린 20세 이하( U-20) 월드컵에서 인종차별적인 세리머니를 해 논란이 된 적이 있다. 이를 두고 발베르데는 인종차별적인 행위가 아니었다며 해명한 바 있다. 또한 2022년 카타르 월드컵에서는 한국과 조별리그에서 만났을 때, 이강인을 향해 거친 태클을 한 뒤 관중들의 환호를 요구하며 도발하기도 했다.

중원에는 토트넘에서 손흥민과 같이 뛴 로드리고 벤탄쿠르도 포함됐다. 손흥민이 사과를 받아줬지만 똑같이 인종차별 논란이 있었던 벤탄쿠르다. 발베르데와 벤탄쿠르 외에는 중원 무게감이 크게 떨어진 우루과이다.

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로이터연합뉴스

'전설' 루이스 수아레스의 국가대표 복귀설이 있었지만 디에고 포를란 임시 감독은 수아레스를 선택하지 않았다. 다르윈 누녜스(알 디리야)가 주축이 될 것으로 보인다. 수비진에서는 리버풀로 이적한 로날드 아라우호와 호세 히메네스(데포르티보)가 중심을 잡을 것으로 예상된다.

사진=우루과이축구협회

우루과이는 오는 28일 서울월드컵경기장에서 한국과 대결한다. 이에 앞서 24일에는 일본에서 친선 경기를 치른다.