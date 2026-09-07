'별들의 무대' 챔피언스리그 리그 페이즈 본격 시작, 코리안리거도 준비 끝! 이한범→황인범→이강인→김민재 출격 예고

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[스포츠조선 이현석 기자]'별들의 무대' 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 본선이 막을 올린다. '코리안리거'들도 출격 준비를 마쳤다.

유럽의 왕좌를 노리는 36개팀, '디펜딩 챔피언' 파리생제르맹(프랑스·PSG)을 비롯해 유럽 16개국 프로리그 최강이 여정에 오른다. 지난달 28일 본선 대진 추첨을 통해 리그 페이즈 일정이 모두 결정됐다. 9개팀씩 4개 포트, 각 팀이 치를 8경기의 대진은 포트 별로 2개팀씩 묶였다. 성적 상위 8개팀은 곧장 16강에 진출, 9위부터 24위 사이의 팀들은 플레이오프로 향한다.

한국 선수들도 유럽 최고 무대를 누빈다. 이한범이 첫 주자다. 클럽 브뤼헤(벨기에)는 9일 오전 1시45분(이하 한국시각) 홈에서 애스턴 빌라(잉글랜드)를 상대한다. 이한범은 올여름 이적 후 벨기에 무대에 연착륙했다. 단단한 수비로 데뷔전부터 호평받았다. 미트윌란(덴마크)에서 유로파리그를 경험했다. 한 계단 높아진 무대만큼 성장한 기량을 뽐낼 시간이다. 같은 날 오전 4시에는 황인범이 출격한다. 포르투(포르투갈) 합류 후 첫 선발에 도전한다. 경쟁자 빅토르 프로홀트의 뇌진탕 부상과 함께 베스트11에 포함될 것이란 기대감이 커졌다. 홈에서 마주하는 상대는 EPL 1위 맨체스터 시티(잉글랜드), 츠르베나 즈베즈다(세르비아) 시절 맞대결을 벌여 2대3으로 패했다. UCL에서 선발 출전과 활약, 두 마리 토끼를 노린다.

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10일을 장식하는 코리안리거는 '아틀레티코 마드리드의 7번' 이강인이다. 올여름 '축구 고향' 스페인으로 돌아갔다. 빠르게 새 팀에 녹아들었다. 경험이 많지 않은 최전방 역할도 잘 맞는 옷이 되고 있다. 4경기 1골-1도움, 눈에 보이는 기록 외에도 경기 내 영향력에 호평이 쏟아졌다. 대회의 의미가 남다르다. PSG에서 두 시즌 연속 UCL 우승에도 불구하고 결승전을 뛰지 못했다. 새로운 팀에선 에이스의 무게를 짊어졌다. 높은 단계까지 팀을 이끌어야 하는 책임이다. 아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시 원정에서 리버풀(잉글랜드)과 격돌한다.

마지막은 김민재다. 바이에른 뮌헨(독일)은 11일 오전 4시 홈에서 보되/글림트(노르웨이)를 상대한다. 김민재는 이번 시즌 초반 입지를 공고히 다지고 있다. UCL은 넘어야 할 또 다른 산이다. 지난 시즌 4강까지 오르는 과정에서 단 3경기 선발에 그쳤다. UCL 선발이 진정한 의미의 주전이다. 김민재도 그 자리를 놓칠 수 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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