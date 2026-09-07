'레알 마드리드에 이어 풀럼까지 망가지나' 개막 3연패→일부 선수들과 불협화음 의혹, 풀럼 사령탑 아르벨로아 벌써 대위기..'라커룸에서 무슨 일이 벌어지나'

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Fulham - Stadium of Light, Sunderland, Britain - August 30, 2026 Fulham manager Alvaro Arbeloa looks dejected after the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Soccer Football - Premier League - Sunderland v Fulham - Stadium of Light, Sunderland, Britain - August 30, 2026 Fulham manager Alvaro Arbeloa before the match REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 출신 EPL 풀럼 새 사령탑 알바로 아르벨로아 감독이 시즌 개막 3연패의 부진에 빠지면서 큰 위기를 맞고 있다. 팀 경기력의 저하 뿐아니라 일부 선수들과도 불협화음 의혹이 제기되고 있다. 아르벨로아 감독은 직전 스페인 거함 레알 마드리드에서 '소방수'로 반 시즌을 보낼 때도 선수단 내분으로 홍역을 치른 바 있다. 2025~2026시즌을 끝으로 레알 마드리드를 떠난 그는 지난 여름, 풀럼 구단과 정식 감독으로 3년 계약했고 첫 시즌 초반 출발이 매우 불안하다. 아르벨로아는 선수 시절 EPL 리버풀과 웨스트햄에서 뛴 경험이 있다.

아르벨로아 감독이 풀럼에서 리그 3경기를 치른 가운데, 경기장 안팎에서 문제에 직면해있다고 영국 매체 트라이발풋볼이 보도했다. 그는 스타 출신 감독이라는 명성과 함께 새로운 팀을 이끌어갈 참신한 구상을 가지고 풀럼 지휘봉을 잡았다. 그런데 감독으로서 처음 접한 EPL은 냉혹했다. 3전 전패와 그에 따른 전술적 우려, 게다가 라커룸 내부에서 불만의 징후까지 겹치고 있다. 풀럼은 이번 시즌 첼시(2-3), 선덜랜드(0-1) 그리고 크리스털 팰리스(2-3)에 연달아 졌다. 특히 지난 주말 홈에서 크리스털에 당한 2대3 역전패가 뼈아팠다.

epa13189732 Fulham head coach Alvaro Arbeloa (L) and Chelsea manager Xabi Alonso shake hands ahead of the English Premier League match Fulham FC against Chelsea FC, in London, Britain, 24 August 2026. EPA/DANIEL HAMBURY EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

풀럼의 일부 선수들은 SNS를 통해 자신들의 심경을 은근히 내비치고 있다. 미드필더 에밀 스미스 로우는 프로필에서 풀럼 관련 사진을 삭제했다. 미드필더 알렉스 이워비는 SNS에서 클럽에 대한 모든 언급을 지웠다. 브라질 출신 공격수 케빈은 자신의 SNS 스토리에 '듣지 않고, 말하지 않고, 보지 않는다'는 아리송한 문구를 올렸다. 이런 선수들의 반응은 아르벨로아 감독에게 심적 압박으로 작용할 수도 있다. 풀럼 팬들은 SNS에서 의문을 제기하기 시작했다.

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Fulham's Emile Smith Rowe, second from left, scores their side's first goal of the game during the League Cup soccer match between Fulham and AFC Wimbledon in London, Thursday, Aug. 27, 2026. (John Walton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

아르벨로아 감독은 여름 이적시장에서 레알 마드리드 출신 선수 3명을 영입했다. 세사르 팔라시오스와 곤살로 가르시아는 지금까지 치른 3경기 모두에서 핵심 선수로 활약했고, 마누엘 앙헬은 이적시장 마감일에 합류했다. 가르시아는 4경기서 2골, 팔라시오스는 1골을 기록 중이다. 앙헬은 아직 경기에 출전하지 않았다. 전문가들은 "아르벨로아가 풀럼 선수들을 하나로 뭉치게 만들어 이 위기를 극복해야 한다"고 조언했다.

Soccer Football - Premier League - Fulham v Chelsea - Craven Cottage, London, Britain - August 24, 2026 Fulham's Gonzalo Garcia celebrates scoring their second goal REUTERS/Dylan Martinez EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

풀럼의 다음 일정은 오는 12일 리버풀과의 리그 원정경기다. 이어 웨스트햄(리그컵), 맨체스터 유나이티드(리그)와 연달아 상대한다. 쉽지 않은 경기 스케줄이다. 자칫 연패가 길어진다면 아르벨로아 감독의 거취가 불투명해질 수도 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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