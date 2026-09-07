亞 4연패 도전 '이민성호' 해외파 호흡 우려 현실되나…이영준 소속팀 일정 변경으로 AG 합류 시점 '불투명'

사진=연합뉴스

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아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호의 '완전체'가 차일피일 미뤄지고 있다. '최전방 공격수' 이영준(그라스호퍼)의 합류 시점이 불투명해졌다. 그는 당초 14일 합류 예정이었으나, 소속팀과 조율 과정에서 물음표로 남았다. 최악의 경우엔 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 기간 중 합류할 수 있다.

악재다. 이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 대표팀은 아이치-나고야 아시안게임 정상을 정조준한다. 15일 카타르와 조별리그 D조 1차전을 시작으로 본격 레이스에 돌입한다. 이 감독을 비롯한 코치진과 K리거 등은 지난 1일 소집돼 충남 천안의 코리아풋볼센터에서 훈련해 왔다. 6일 사전캠프인 일본 시즈오카로 떠나 마지막 호흡을 맞추고 있다. 유럽에서 뛰는 선수들은 일본 현지로 합류하고 있다. 이영준을 제외하고 10일 배준호(스토크시티)와 엄지성(스완지시티)이 마지막으로 가세할 계획이다.

'완전체'로 호흡을 맞출 물리적 시간이 절대적으로 부족하다. 이런 상황에서 이영준의 합류 시점이 '좌충우돌'이다. 최근 그라스호퍼 구단 관계자들이 대폭 교체되며 이영준 합류 시점에 대한 재논의가 이뤄지는 것으로 알려졌다. 더욱이 FC 시옹과의 대결이 9월로 순연되면서 이영준 없이 치러야 할 경기가 두 경기로 늘어났다. 구단 입장에선 이영준이 15일과 19일 예정된 경기까지 정상적으로 소화해 주길 바라는 것이다.

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우려가 현실이 된 모습이다. 해외에서 뛰는 선수가 많아지면서 연령별 대표팀 차출이 매년 어려워지고 있다. 2019년 20세 이하(U-20) 월드컵 때는 정우영(우니온 베를린), 2025년 U-20 월드컵 때는 김민수(레인저스) 등이 당시 소속팀의 반대로 차출이 무산됐다. 이번에도 어려움이 있었다. 양민혁(베스테를로) 등 일부 선수가 여름 이적시장을 통해 둥지를 옮기며 차출 시기 등을 재조정하려는 움직임이 있었기 때문이다.

그나마 이번에는 국제축구연맹(FIFA) A매치 주간이 조정되면서 협상에 다소 숨통이 트였던 것으로 전해진다. FIFA는 '월드컵 해'인 올해 연간 5차례의 A매치 주간을 4차례로 축소했다. 선수들의 장거리 이동을 줄여 보호하고, 훈련 기간을 보장해 전술 완성도를 높이겠다는 취지다. 이에 따라 9월과 10월 A매치 일정이 16일로 통합 확대됐다. 아시안게임 치르는 경기 수가 최소화돼 구단 입장에선 부담을 던 셈이다. 아시안게임 금메달 획득 시 병역 특례 혜택도 받을 수 있는 만큼 대승적 차원의 이해도 있었다. 그럼에도 해외파 차출에 난항을 겪으며 결국 '시간과의 싸움'을 하게 됐다.

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이 감독은 일본에 입성하기 전 "과거하고 다르게 해외파가 많아진 점은 변화된 부분이다. 분명히 부담감은 있지만 시대 흐름에 맞춰가야 하는 부분이다. 일본에서 유럽파들이 합류했을 때 전체적인 조합을 맞춰갈 생각"이라고 강조했다. 이민성호는 11일까지 시즈오카에서 훈련한다. 마지막 날 현지 팀과 비공개 연습경기를 치르고 12일 '결전지' 나고야로 향한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com