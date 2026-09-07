이럴 수가! '韓 국가대표 수비수' 설영우 날벼락, 7번까지 받고 합류했는데..."아우크스부르크 경기력 좋아, 선발 그대로 유지할 계획"

사진=아우크스부르크 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]설영우가 빅리그로 이적했지만, 적응의 길은 험난할 예정이다.

독일의 아우크스부르크저널은 7일(한국시각) '마누엘 바움 감독은 사실상 팀에 큰 변화를 줄 이유가 거의 없다'고 보도했다.

아우크스부르크는 7일 독일 프랑크푸르트의 코메르츠방크 아레나에서 열린 프랑크푸르트와의 2026~2027시즌 분데스리가 2라운드 원정 경기에서 4대1 대승을 거뒀다. 아우크스부르크는 개막 2연승과 함께 리그 단독 선두로 올라섰다.

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사진=아우크스부르크 SNS 캡처

설영우는 개막전에 이어 이날 경기도 교체 명단에 먼저 이름을 올렸다. 다만 이전 경기와 달리 조금 일찍 경기장에 투입됐다. 후반 27분 마리우스 볼프 대신 그라운드를 밟았다. 지난 샬케전에서 도움을 기록했던 설영우는 이날 경기에선 공격포인트를 기록하지 못했다.

아우크스부르크는 전반 6분 선제 실점을 허용했지만 후반 터진 4골로 승리를 챙겼다. 엘리야스 바움, 로빈 펠하우어, 클로드 모리스, 파비안 리더가 연거푸 득점을 터트려 상대를 무너뜨렸다.

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아우크스부르크의 상황이 설영우의 본격적인 빅리그 적응에 영향을 미칠 수 있다는 주장이 등장했다. 팀의 선전은 기쁘지만, 선발 자리 진입하는 과정에는 어려움이 될 수 있을 가능성이 제기됐다. 아우크스부르크저널은 '아우크스부르크는 분데스리가 개막전에서 완승을 거두며 무실점을 기록했고, 여러 포지션에서 뛰어난 경기력을 보여주었다'며 '바움 감독이 "이기는 팀은 절대 바꾸지 않는다"는 원칙을 따른다면, 지난 경기와 동일한 포메이션을 사용하는 것이 타당해 보인다'고 평가했다.

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로이터연합뉴스

결국 팀의 선전과 함께 설영우가 주전으로 진입하기 위한 문이 현재는 쉽게 열리지 않을 수 있다. 다만 여전히 가능성은 있다. 팀 경기력이 흔들린다면 설영우가 다시 주전 도약의 기회를 잡을 수도 있다.

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설영우는 올여름 즈베즈다를 떠나 아우크스부르크로 이적했다. 유럽챔피언스리그(UCL) 진출 도전이 마무리되며, 향후 거취가 주목받았고, 아우스크부르크의 구애를 받아 빅리그 이적에 성공했다. 즈베즈다에서의 활약상을 고려하면 당연한 도약이다. 본격적인 빅리그에서의 첫 시즌 활약을 통해 주전 경재력을 입증하는 과정이 중요할 전망이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com