"꼬마팬 목을 졸라, 미친 거 아냐" 英 초유의 충격 사건 발생, '아자르 행동'으로 FA 조사 예정…구단 공식성명 발표

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[스포츠조선 윤진만 기자]영국 축구계에서 경기 중 선수가 어린 관중의 목을 조르는 초유의 사건이 발생했다.

영국 스포츠 라디오 '토크스포츠'는 5일(한국시각) 영국 포츠머스 프래튼 파크에서 열린 카디프시티와 포츠머스의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 5라운드를 마치고 "전 아스널 선수가 경기 중 팬 목을 조르는 사건으로 영국축구협회(FA)의 조사를 받을 예정"이라고 보도했다.

이 매체 보도에 따르면, 카디프 수비수 크리스티안 비엘릭은 후반 25분쯤 공을 주우러 관중석으로 향하던 중 손으로 포츠머스 어린 팬의 목을 잡는 모습이 포착됐다. 팀이 0-2로 끌려가는 상황에서 다급한 나머지 감정을 주체하지 못한 것으로 보인다.

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해당팬은 비엘릭에게 공을 건네주는 대신 비엘릭 머리 위로 공을 던졌다. 이에 비엘릭이 팬의 목을 잡았고, 어린 팬은 비엘릭을 밀쳐내며 뺨을 때렸다. 포츠머스 팬은 눈앞에서 펼쳐진 광경에 충격을 받고 분노를 표출했다. 중계 카메라에는 어린 팬이 비엘릭에게 목을 졸렸다고 제스처를 취하는 모습이 포착됐다.

출처=카디프시티 SNS

이 소동이 벌어지기 몇 분 전에는 또 다른 포츠머스 팬이 카디프 소속 페리 응의 뒤통수에 공을 던지는 장면이 있었다. 감정적으로 격앙된 상태였던 것으로 보인다. 심판은 경기장 분위기를 진정시키기 위해 약 3분간 경기를 중단했다. 벤 스피디 주심은 양팀 주장, 감독과 대화를 나눈 후 경기를 재개했다.

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비엘릭은 이미 전반 9분 일찌감치 경고를 받은 상태였다. 하지만 추가로 징계를 받지 않았다.

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'토크스포츠'는 "이번 사건에 대한 조사를 시작하면 비엘릭이 벌금이나 출전정지 징계를 받을 가능성이 있다"라고 전했다. 경찰도 조사에 돌입한 것으로 전해졌다. 축구팬들은 비엘릭의 행동을 과거 첼시 시절 어린 볼보이에게 '킥'을 날린 에당 아자르를 '소환'했다.

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포츠머스 구단은 2대0 승리한 경기를 마치고 공식 성명을 통해 "포츠머스 클럽은 경기 중 어린 팬과 상대 선수 사이에서 발생한 사건에 대한 팬들의 우려를 인지하고 있다. 현재 구단과 경찰이 공동으로 조사 중인 아동 보호 관련 사안이므로, 이 시점에선 더 자세한 내용을 언급하는 것은 적절하지 않다"라고 밝혔다.

이어 "소셜미디어에서 여러 주장과 추측이 유포되고 있는 것을 알고 있다. 조사가 진행되는 동안 섣부른 추측은 삼가해 주시길 바란다"라고 밝혔다.

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폴란드 출신 비엘릭은 2015년부터 2019년까지 아스널에서 뛰었으나 팀에 자리를 잡지 못했다. 2023년부터 2025년까지 버밍엄시티에서 백승호와 한솥밥을 먹었다. 웨스트브로미치를 거쳐 올해 카디프에 새 둥지를 텄다.

카디프는 이날 패배로 2연패 및 5연속 무승(3무2패) 늪에 빠졌다. 24개팀 중 강등권인 22위로 추락했다. 지난시즌 양민혁(베스테를로)이 몸담았던 포츠머스는 2승 3패 승점 6점으로 14위에 위치했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com