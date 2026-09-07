'손흥민 떠나자 와르르' 한국 사실상 0명, 일본 최종 승리인가..."EPL 아시아 중심은 日"

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[스포츠조선 김대식 기자]이제 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 가장 영향력이 높은 아시아 국가는 한국이 아닌 일본이다.

글로벌 축구 매체 골닷컴은 7일(한국시각) 유럽 5대 리그에서 활약 중인 아시아 선수들의 국적을 중점적으로 분석했다.

제일 먼저 언급된 리그는 EPL. 하지만 씁쓸한 분석이 뒤따랐다. 매체는 'EPL은 아시아축구연맹(AFC) 소속 선수들의 거대한 집결지이며, 그중에서도 일본이 강력한 핵심 축을 이루고 있다'고 했다.

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반박할 수 없는 현실이다. 이번 시즌 EPL에는 일본 선수가 무려 10명이나 뛴다. 그에 비해 한국 선수는 브렌트퍼드의 김지수가 끝이다. 골닷컴은 '스즈키 자이온이 애스톤 빌라의 골문을 지키고 있으며, 미토마 카오루는 브라이튼의 주요 공격 카드로 활약 중이다. 크리스탈 팰리스는 카마다 다이치와 토미야스 타케히로를 모두 보유하고 있고, 마에다 다이젠은 입스위치 타운에서, 엔도 와타루는 리버풀에서 베테랑 미드필더로서 깊이를 더해주고 있다'고 언급했다.

로이터연합뉴스

김지수도 골닷컴에서 언급됐지만 냉정하게 이번 시즌 1군 출전은 상당히 어렵다. 주전 경쟁에서 입지를 확보하고 있지 못하고 있기 때문이다. 뉴캐슬 유나이티드에 박승수가 있지만 2군 소속이다. 토트넘에 있는 양민혁과 브라이튼의 윤도영은 임대를 떠났다. 원래 EPL에서 최고의 아시아 국가는 단연 한국이었다.

박지성이 문을 열었고, 설기현, 이영표, 기성용, 이청용 등이 계보를 이어갔다. 손흥민은 차원이 달랐다. 아시아 선수에 대한 인식을 완전히 바꾸면서 한국을 빛냈다. 하지만 손흥민이 떠나고, 황희찬이 부진에 빠지면서 한국인 프리미어리거 계보는 끊길 위기에 처했다.

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AFP연합뉴스

독일 분데스리가 정도를 제외하면 다른 리그 상황도 썩 다르지 않다. 스페인 라리가에서는 아틀레티코 마드리드로 이적한 이강인뿐이다. 이강인이 아틀레티코에 잘 뿌리내리는 게 상당히 중요해졌다.

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분데스리가는 그나마 상황이 괜찮다. 골닷컴은 '바이에른 뮌헨의 김민재, 보루시아 묀헨글라트바흐의 옌스 카스트로프, 아우크스부르크의 설영우, 샬케의 황희찬, 우니온 베를린의 정우영, 마인츠의 이재성이 활약 중'이라고 언급했다. 물론 분데스리가에서도 제일 빛나는 아시아 국가는 일본이다. 10명이 넘는 선수들이 분데스리가에서 활약 중이다.