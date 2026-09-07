월드 클래스인데 K리그 이적도 불가! 맨유, 레알, 바르사, 뮌헨 출신 FA 수두룩 '결국엔 사우디행?'

사진=트랜스퍼 마크트

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[스포츠조선 김대식 기자]아직 행선지를 못 찾은 슈퍼스타들이 수두룩하다.

축구 통계 매체 트랜스퍼 마크트는 6일(한국시각) 아직 자유계약(FA) 대상자로 새로운 팀을 찾고 있는 슈퍼스타들을 주목했다.

먼저 맨체스터 유나이티드 출신 제이든 산초였다. 보루시아 도르트문트에서 엘링 홀란과 함께 세계 최고의 유망주로 인정받던 산초의 모습은 완벽하게 사라졌다. 2021년 8500만유로(약 1328억원)라는 초고액의 이적료를 기록하고 이적했지만 맨유 역대 최악의 영입 중 하나로 남았다. 도르트문트, 첼시, 애스턴 빌라로 임대를 다녀왔던 산초는 모든 곳에서 실패했고, 결국 맨유에서 방출됐다. 사우디아라비아 이적설도 실체가 없는 수준으로 선수 커리어 최대 위기에 빠졌다.

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리야드 마레즈의 미래도 불투명하다. 마레즈는 레스터 시티와 맨체스터 시티에서 맹활약한 알제리 레전드다. 2023년 맨시티를 떠나 알 아흘리로 이적했다. 알 아흘리에서 탈아시아급 실력을 선보였다. 하지만 지난 시즌을 끝으로 알 아흘리와의 계약이 만료되면서 자유의 몸이 됐다. 1991년생으로 노장이지만 가파른 하락세가 아니었던 만큼, 빅리그 도전도 가능하지 않을까 싶었지만 새 팀을 찾지 못했다.

사진=트랜스퍼 마크트

얼마 전까지 김민재의 동료였던 라파엘 게레이로도 FA 신세다. 바이에른에서 보낸 3시즌 동안 활약상이 다소 아쉬웠다고 해도, 게레이로는 멀티 플레이어로 쓰임새가 많은 선수다. 1993년생으로 아직 노장이라고 하기엔 이른 나이. 하지만 게레이로는 어떤 구단으로도 합류하지 않았다. 이대로 끝내기엔 아쉬운 커리어다.

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마우로 이카르디의 거취도 안갯속이다. 이카르디는 인터밀란에서 주장까지 맡으며 득점력을 인정받은 아르헨티나의 골잡이다. 파리생제르맹(PSG)을 거쳐 2023년 갈라타사라이로 완전 이적한 뒤에도 튀르키예 무대에서 꾸준히 골을 넣으며 건재를 과시했다. 하지만 재계약 협상이 결렬되며 지난 5월 갈라타사라이를 떠났고 결국 자유의 몸이 됐다. 라치오 등 이탈리아 세리에A 구단들이 관심을 보이고 있지만 33세의 나이와 잦은 부상 이력이 발목을 잡으며 아직 새 소속팀을 정하지 못하고 있다.

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다니 카르바할의 거취도 안갯속이다. 카르바할은 레알 마드리드 유소년 출신으로 레버쿠젠 임대를 거쳐 2013년 1군에 데뷔한 뒤 13시즌 동안 팀을 이끈 레전드다. 유럽챔피언스리그(UCL) 우승을 여러 차례 경험하며 레알의 황금기를 이끌었다. 하지만 지난 5월 구단으로부터 재계약 없이 팀을 떠난다는 공식 발표가 나왔고, 베르나베우에서 성대한 작별 인사를 받은 뒤 자유의 몸이 됐다. 34세의 나이에도 여전히 활용 가치가 있다는 평가가 나오지만 아직 새로운 행선지는 정해지지 않았다.

사진=트랜스퍼 마크트

필리페 쿠티뉴의 위상 추락도 뼈아프다. 쿠티뉴는 리버풀에서 세계 최고의 미드필더 중 한 명으로 평가받으며 2018년 1억3500만유로(약 2100억원)의 이적료로 바르셀로나 유니폼을 입었다. 하지만 바르셀로나에서는 기대에 미치지 못했고, 바이에른 뮌헨 임대와 아스톤 빌라 이적, 알 두하일 임대를 전전하며 하락세를 걸었다. 결국 유년 시절을 보낸 친정팀 바스쿠 다 가마로 돌아가 재기를 노렸지만, 지난 2월 계약이 조기 종료되며 다시 자유의 몸이 됐다. 유럽 무대 복귀 가능성도 거론되지만 아직 새로운 팀을 찾지 못하고 있다.

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이들은 이적시장이 마감된 K리그 이적도 불가능하다. 사우디아라비아 혹은 비유럽 국가 이적을 도모해야 한다.