"이강인 선발 빼자" 충격 주장→아틀레티코 여론 분노 "감독 미쳤어? 망할 아들이나 빼라"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 선발 명단에서 빼야 한다는 충격적인 주장이 제기돼 팬들 사이에서도 논란이다.

아틀레티코 마드리드는 오는 10일(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다. 아틀레티코는 리버풀전 이후 맨체스터 유나이티드, 슈투트가르트, 바이에른 뮌헨, 바이킹, 에인트호번, 보되/글림트, 페네르바체와 만나는 일정이다.

이강인의 리버풀전 선발 여부를 놓고 아틀레티코 마드리드 팬들 사이에서 격론이 벌어지고 있다. 아틀레티코 팬 매체 '에스토 에스 아틀레티'는 6일 리버풀과의 UCL 리그 페이즈 1라운드를 앞두고 예상 선발 라인업을 공개했다. 매체가 예상한 포메이션은 4-4-2로, 골문은 얀 오블락이 지키고 포백에는 다비드 한츠코, 크리스티안 로메로, 마르코스 푸빌, 마르코스 요렌테가 배치됐다. 중원은 모르텐 히울만과 파블로 바리오스가 중앙을 맡고, 좌우 측면에는 아데몰라 루크만과 줄리아노 시메오네가 나선다. 최전방은 알렉스 바에나와 훌리안 알바레즈의 투톱 조합이다.

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사진=에스토 에스 아틀레티

가장 눈에 띄는 대목은 이강인의 이름이 명단에서 빠졌다는 점이다. '에스토 에스 아틀레티'는 이강인 대신 알바레즈를 기용해 공격력을 극대화해야 한다고 주장했다. 하지만 팬들의 반응은 정반대다. 상당수 팬들은 이강인이 아니라 줄리아노 시메오네를 선발에서 제외해야 한다는 목소리를 높이고 있다. 에스토 에스 아틀레티 게시글에 댓글을 남긴 팬들은 "아니 어떻게 이강인 대신 줄리아노를 넣지? 감독이 진짜 미친 것인가"라는 격양된 반응을 보일 정도다.

줄리아노는 최근 비야레알전에서 1골-1도움을 기록하며 존재감을 드러냈지만, 지난 시즌 중반 이후로는 공격 포인트 생산력이 눈에 띄게 떨어진 상태다. 아버지이기도 한 디에고 시메오네 감독은 줄리아노의 활동량과 수비 가담 등 수치로 드러나지 않는 기여도를 높이 평가하고 있다. 그러나 공격적인 축구를 원하는 팬들은 더 위협적인 침투와 창의성을 갖춘 이강인의 출전이 필요하다는 입장이다.

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이강인이 그만큼 빠르게 팬들의 신뢰를 얻었다는 방증이기도 하다. 이강인은 지금까지 4경기에서 1골-1도움을 기록해, 팬들이 선발 제외를 원하는 줄리아노와 공격 포인트는 똑같다. 하지만 경기에 미치는 영향력에서는 확연한 차이가 있다는 게 팬들의 판단이다. 지난 아틀레틱 클루브전에서도 이강인은 골대를 맞히는 장면을 연출하는 등 팀 공격에서 가장 위협적인 움직임을 보여줬다.

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이런 지지를 받고 있는 지금이야말로 이강인에게는 등번호 7번과 팀 에이스로서의 입지를 확실하게 굳혀야 하는 시험대이기도 하다.