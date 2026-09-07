이강인 옆에 있었으면 UCL 우승했을텐데...레알 가서 망하고 있는 음바페 신경질 폭발 "PSG 2연패? 신경도 안 써"

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]킬리안 음바페는 정말로 파리생제르맹(PSG)의 유럽챔피언스리그(UCL) 우승에 배가 아프지 않았을까.

레알 마드리드는 9일(한국시각) 스페인 마드리드의 에스타디오 베르나베우에서 인터밀란과 2026~2027시즌 UCL 리그 페이즈 1차전을 치른다.

경기를 앞두고 진행된 기자회견에서 음바페는 현지 기자들로부터 상당히 날카로운 질문을 받았다. 그 중 하나는 PSG의 연속된 UCL 우승이었다. 음바페는 PSG 역사상 최고의 선수다. 2017년 여름부터 2024년 여름에 떠나기까지 PSG에서 무려 308경기나 뛰었다. 득점력은 괴랄했다. 256골-110도움을 기록하면서 PSG를 세계 최고의 구단 중 하나로 만들었다. 6번의 리그 우승을 포함해 프랑스 대회를 휩쓸었다.

Advertisement

하지만 언제나 UCL 우승이라는 목표를 달성하지 못했다. 2019~2020시즌에 밟아본 결승이 처음이자 마지막 결승 무대였다. 모두가 음바페를 비판하지는 않았다. 부상으로 매번 고생했던 네이마르나 혹은 다른 슈퍼스타들이 음바페 대신 비판의 대상이 됐다.

로이터연합뉴스

놀랍게도 음바페가 떠난 후 PSG는 유럽 정상에 올랐다. 음바페보다 한참 낮은 평가를 받았던 우스망 뎀벨레가 음바페도 해보지 못한 발롱도르 수상을 해냈다. 심지어 PSG는 지난 시즌에도 유럽 최정상에 오르면서 2시즌 연속 챔피언이 됐다.

흥미롭게도 UCL 우승을 위해 레알로 향한 음바페는 2시즌 연속 무관에 시달리고 있다. 골은 여전히 많이 넣고 있는 중이다. 107경기에서 90골-12도움으로 여전히 음바페의 파괴력은 그대로다. 달라지지 않은 건 음바페의 트로피 진열장이다.

Advertisement

Advertisement

당사자인 음바페는 "신경쓰지 않는다. 나한테는 아무런 상관도 없다. 내가 축구의 모든 걸 알고 있지는 않지만 대부분의 사람들보다는 많이 안다. 그게 제대로 된 분석조차 아니라는 걸 알지만, 결국 제 이야기를 해야 기사나 상품이 팔린다는 걸 저도 잘 알고 있다"고 했다.

로이터연합뉴스

이러한 관점에서 나온 분석 중 하나가 음바페의 수비가담이다. 음바페가 떠난 후 PSG 공격진이 가장 달라진 점은 에너지다. 뎀벨레, 흐비차 크라바츠헬리아, 데지레 두에는 쉼없이 압박한다. 루이스 엔리케 PSG 감독이 원하는 바를 100% 수행한다. 사실 음바페는 수비 가담이 약점인 선수.

이를 두고는 "저와 비니시우스 주니오르 단 둘만의 문제일까요? 당연히 발전해야 한다. 하지만 이는 매우 자연스러운 과정이죠. 그렇다고 제가 PSG 선수들보다 골을 더 많이 넣으니 그들이 골을 더 넣어야 한다고 말할 수도 있다. 하지만 저는 영리하게 생각해야 하고, 다른 선수들이 못 하는 일을 제가 해내고 있음에도 저 스스로 발전해야 한다고 말한다. 이건 끝이 없는 논쟁"이라며 다소 신경질적으로 반응했다.