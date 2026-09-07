[오피셜]"지금까지 '지참치' 지동원이었습니다"…런던올림픽 동메달 신화+'선덜랜드 키스' 추억 남기고 35세에 현역 은퇴 발표

출처=지동원 인스타그램

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 윤진만 기자]2010년대 대한민국 축구대표팀을 대표하던 공격수 '지참치' 지동원(35)이 정든 축구화를 벗었다.

지동원은 7일 개인 SNS를 통해 현역 은퇴를 '셀프 발표'했다. "오늘 2010년부터 시작된 행복했던 축구선수로서의 여정을 마무리하려고 한다. 여러 나라와 여러 팀에서의 시간, 그리고 영광스러웠던 국가대표팀에서의 경험까지, 잊을 수 없는 순간들이 머릿속을 스쳐 지나간다"라고 적었다.

전남 유스 출신으로 2010년 K리그 데뷔 첫 해 나이답지 않은 플레이로 센세이션을 일으킨 지동원은 1년만인 2011년 선덜랜드에 입단하며 유럽 커리어를 시작했다. 큰 키에 유연성을 겸비하고 최전방과 측면 공격수로 뛴 지동원은 한국 축구에 새로운 유형의 공격수라는 평가 속 가파르게 성장했다. 아우크스부르크, 보루시아 도르트문트, 다름슈타트, 마인츠, 아인트라흐트 브라운슈바이크 등 소속으로 장장 10년간 유럽 무대를 누볐다. 선덜랜드 시절 맨시티를 상대로 결승골을 터뜨린 후 홈팬과 키스하는 장면은 두고두고 회자된다.

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말년엔 잦은 부상을 겪었다. 2021년 서울 입단으로 K리그로 복귀한 지동원은 3년간 기대를 밑도는 활약으로 일관했다. 2024년부터 2025년까지 수원FC에서 뛰며 부활 조짐을 보였으나, 지난해 입단한 호주 클럽 맥아서에서 다시 부상으로 고생했다. 올해 계약만료로 팀을 떠난 뒤 은퇴와 현역 연장의 기로에서 결국 은퇴를 결정했다. 1988년생 이청용(인천), 1989년생 기성용(포항), 1992년생 손흥민(LA FC) 등 같은 시기에 활약한 선후배들이 여전히 현역으로 활동하고 있지만, 제2의 인생을 위해 35세의 나이로 축구화를 벗기로 했다.

지동원은 2010년 12월 시리아와의 경기를 통해 국가대표팀에 데뷔해 2011년 아시안컵, 2014년 브라질월드컵, 2019년 아시안컵 등을 누비며 A매치 55경기를 뛰어 11골을 남겼다. 2012년 런던올림픽 동메달 신화 주역이기도 하다.

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지동원은 "축구를 시작하고 그라운드에 섰을 때의 설렘과 뜨거웠던 마음을 간직하며, 앞으로의 삶도 잘 살아가겠다"며 "긴 시간 동안 나와 함께해주고, 응원하고 사랑해주신 모든 분께 진심으로 감사드린다. 이제 축구선수 지동원이 아닌 새로운 삶을 살아가는 지동원도 많은 응원 부탁드린다"라고 밝혔다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com