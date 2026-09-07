초대박! 韓 축구 최고 재능 이강인, 리버풀과 UCL 1차전 선발 출격 예상 '알렉스 바에나와 투톱 관측'

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)의 '붙박이' 선발 출격이 예상된다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 10일 오전 4시(이하 한국시각) 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀(잉글랜드)과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 첫 경기를 치른다.

글로벌 스포츠 전문 매체 'ESPN'은 7일 '아틀레티코 마드리드와 리버풀의 UCL 시즌 첫 경기가 열린다'며 예상 라인업을 공개했다.

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이 매체에 따르면 아틀레티코 마드리드는 4-4-2 전술을 활용할 것으로 보인다. 최전방엔 이강인과 알렉스 바에나가 나설 것으로 봤다. 중원엔 줄리아노 시메오네, 파블로 바리오스, 모르텐 히울만, 아데몰라 루크만이 위치할 것으로 예측했다. 포백엔 마르코스 요렌테, 마르크 푸빌, 다비드 한츠코, 알레한드로 그리말도를 관측했다. 골키퍼는 얀 오블락.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

이강인은 올 시즌을 앞두고 파리생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드에 합류했다. 그는 말라가와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전에선 교체 투입돼 결승골을 꽂아 넣었다. 이후 비야레알, 세비야, 빌바오와의 2~4라운드에는 모두 선발로 그라운드를 밟았다.

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아틀레티코 마드리드는 지난 시즌에 이어 2연속 안필드에서 경기를 치르게 됐다. 지난 시즌 대결에선 리버풀이 홈에서 3대2로 이겼다. 아틀레티코 마드리드는 리버풀과 앞서 9차례 붙어 3승2무4패를 기록했다.

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한편, 'ESPN'은 리버풀은 4-2-3-1 포메이션을 내세울 것으로 봤다. 최전방 공격수로 알렉산더 이삭을 예상했다. 2선엔 빅토르 무뇨스, 플로리안 비르츠, 코디 각포를 관측했다. 수비형 미드필더로 도미니크 소보슬러이와 알렉시스 맥 앨리스터를 전망했다. 수비는 로날드 아라우호, 제레미 자케, 버질 반 다이크, 밀로스 케르케즈를 예측했다. 골문은 알리송 베케르가 지킬 것으로 내다봤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com