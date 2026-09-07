"수비하라고?" 득점왕 출신 킬리안 음바페 발끈 폭발…"하피냐? 우스만 뎀벨레? 내가 골 더 많이 넣었다!"

[스포츠조선 김가을 기자]킬리안 음바페(레알 마드리드)가 발끈했다.
스페인 언론 '아스'는 7일(이하 한국시각) '음바페는 수비 가담에 대한 질문을 받았다. 그는 자신과 팀 동료인 비니시우스 주니오르의 공격력을 언급하며 응수했다'고 보도했다.
조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 인터 밀란(이탈리아)과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다.
레알 마드리드는 올 시즌 막강 화력을 자랑하고 있다. 에스파뇰과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전 2대1 승리를 시작으로 레알 소시에다드(4대1), 말라가(4대0)를 상대로 대승을 거뒀다. 음바페는 1~3라운드 세 경기에서 무려 네 골을 꽂아 넣었다. 특히 레알 소시에다드와의 경기에선 해트트릭(한 경기 세 골)을 달성했다. 하지만 레알 마드리드는 직전 베티스 원정에서 0대1로 충격패했다. 음바페는 페널티킥을 놓치며 아쉬움을 남겼다.
'아스'는 '음바페는 UCL 경기를 앞두고 비니시우스와 함께 레알 마드리드에서 수비력을 향상시켜야 하는지에 대한 질문을 받았다. FC바르셀로나(스페인)의 하피냐, 파리생제르맹(프랑스)의 우스만 뎀벨레 등이 부여주는 압박 수비와 비교됐다'고 했다.
이 매체에 따르면 음바페는 "나와 비니시우스만요? 잘 모르겠다. 물론 우리는 발전하고 싶고, 발전하고자 하는 마음은 모든 선수에게 지극히 자연스러운 것이라고 생각한다. 하지만 내가 다른 선수보다 골을 더 많이 넣었다. 그들이 나처럼 되려면 더 많은 골을 넣어야 한다고 말할 수도 있다. 사람마다 다르다. 비교하고 싶진 않다. 하지만 이 주제는 끝없는 논쟁거리"라고 말했다.
이 매체는 '음바페의 놀라운 득점 기록에도 그가 팀에 미치는 영향에 대한 의문은 여전히 남아있다. 그는 레알 마드리드에서 두 시즌 연속 리그 득점왕을 차지했다. 하지만 팀은 그 기간 동안 메이저 대회 트로피를 들어올리지 못했다. 반면, 그의 전 소속팀인 파리생제르맹은 두 시즌 연속 UCL 우승을 차지했다'고 덧붙였다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com