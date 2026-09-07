"수비하라고?" 득점왕 출신 킬리안 음바페 발끈 폭발…"하피냐? 우스만 뎀벨레? 내가 골 더 많이 넣었다!"

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[스포츠조선 김가을 기자]킬리안 음바페(레알 마드리드)가 발끈했다.

스페인 언론 '아스'는 7일(이하 한국시각) '음바페는 수비 가담에 대한 질문을 받았다. 그는 자신과 팀 동료인 비니시우스 주니오르의 공격력을 언급하며 응수했다'고 보도했다.

조제 모리뉴 감독이 이끄는 레알 마드리드는 9일 스페인 마드리드의 베르나베우 스타디움에서 인터 밀란(이탈리아)과 2026~2027시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 1차전을 치른다.

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레알 마드리드는 올 시즌 막강 화력을 자랑하고 있다. 에스파뇰과의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전 2대1 승리를 시작으로 레알 소시에다드(4대1), 말라가(4대0)를 상대로 대승을 거뒀다. 음바페는 1~3라운드 세 경기에서 무려 네 골을 꽂아 넣었다. 특히 레알 소시에다드와의 경기에선 해트트릭(한 경기 세 골)을 달성했다. 하지만 레알 마드리드는 직전 베티스 원정에서 0대1로 충격패했다. 음바페는 페널티킥을 놓치며 아쉬움을 남겼다.

사진=AP Photo/Manu Fernandez-AP 연합뉴스

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'아스'는 '음바페는 UCL 경기를 앞두고 비니시우스와 함께 레알 마드리드에서 수비력을 향상시켜야 하는지에 대한 질문을 받았다. FC바르셀로나(스페인)의 하피냐, 파리생제르맹(프랑스)의 우스만 뎀벨레 등이 부여주는 압박 수비와 비교됐다'고 했다.

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이 매체에 따르면 음바페는 "나와 비니시우스만요? 잘 모르겠다. 물론 우리는 발전하고 싶고, 발전하고자 하는 마음은 모든 선수에게 지극히 자연스러운 것이라고 생각한다. 하지만 내가 다른 선수보다 골을 더 많이 넣었다. 그들이 나처럼 되려면 더 많은 골을 넣어야 한다고 말할 수도 있다. 사람마다 다르다. 비교하고 싶진 않다. 하지만 이 주제는 끝없는 논쟁거리"라고 말했다.

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이 매체는 '음바페의 놀라운 득점 기록에도 그가 팀에 미치는 영향에 대한 의문은 여전히 남아있다. 그는 레알 마드리드에서 두 시즌 연속 리그 득점왕을 차지했다. 하지만 팀은 그 기간 동안 메이저 대회 트로피를 들어올리지 못했다. 반면, 그의 전 소속팀인 파리생제르맹은 두 시즌 연속 UCL 우승을 차지했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com