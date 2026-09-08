아스널 대실패! 요케레스 결국 EPL 도전 끝내나…하베르츠에 밀려 벤치 신세 전락

빅토르 요케레스. 사진=파브리지오 로마노 SNS

Soccer Football - Pre Season Friendly - Emirates Cup - Arsenal v Borussia Dortmund - Emirates Stadium, London, Britain - August 9, 2026 Arsenal's Viktor Gyokeres scores their second goal from the penalty spot Action Images via Reuters/Matthew Childs

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[스포츠조선 강우진 기자]아스널의 초대형 이적으로 기대를 모았던 빅토르 요케레스가 팀을 떠날 것으로 전망된다.

스페인 피차헤스는 7일(한국시각) '요케레스는 아스널에서 주전 자리를 잃었다'며 '미켈 아르테타 감독은 시즌 초반 공격수로 카이 하베르츠를 기용하고 있다'고 보도했다. 요케레스는 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 개막 후 3경기 중 단 1경기에만 출전해 12분을 뛰는데 그쳤다. 그의 역할에 대한 의문은 커지고 있는 상황이다.

재정적인 문제도 있다. 아스널은 지난해 7월 요케레스를 영입하면서 스포르팅에 고정 이적료와 옵션에 따른 추가금을 더해 약 7300만유로(약 1140억원)을 쏟아 부었다. 요케레스와 아스널의 계약은 오는 2030년까지다. 계약한지 1년이 지난 지금 그는 하베르츠에게 밀린 채 새 시즌을 시작했다. 아르테타는 리그 첫 3경기에서 모두 하베르츠를 선발로 내세웠다.

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Arsenal's Swedish striker #14 Viktor Gyokeres (L) vies with Dortmund's French defender #22 Joane Gadou (R) during the English Premier League football match between Arsenal and Borussia Dortmund at the Emirates Stadium in London on August 9, 2026. (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

하베르츠는 3경기에서 2골을 기록하며 구단의 옳은 선택임을 증명하고 있다. 아스널은 3연승으로 시즌의 훌륭한 시작을 알렸다. 리버풀에서 뛰었던 제이미 캐러거는 두 선수의 경쟁을 분석하면서 하베르츠가 지금의 팀에 더 맞다고 평가했다. 캐러거는 하베르츠의 압박 가담과 수비 가담 능력을 칭찬했다. 결국 아르테타의 팀에서는 골 결정력보다는 전술적인 움직임을 중요시한다는 뜻이 된다.

하베르츠가 선발로 시즌을 시작하고 있는 가운데, 요케레스에게는 힘겨운 시즌이 될 것으로 전망된다. 2024~2025시즌 스포르팅에서 52경기 54골이라는 기록을 세웠지만, 그의 EPL에서의 도전이 한 시즌만에 실패로 끝날지 관심이 집중된다. 결국 요케레스는 제한적으로 주어지는 교체 출전 기회를 놓쳐서는 안 된다.

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매체는 '앞으로 시즌이 진행되면서 현재의 서열이 얼마나 확고한지가 드러날 것이다'며 '유럽 대항전이 시작되면서 일정은 더욱 빡빡해지고, 아스널은 출전 시간을 분배해야 할 상황에 놓이게 된다'고 전했다. 이어 '하지만 현시점에서 요케레스는 하베르츠보다 뒤처져 있으며, EPL과 컵대회 등에서 자신에게 찾아올 기회를 살려 다시 경쟁해 나가야 한다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com