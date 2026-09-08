음바페 소신 발언! "내가 발롱도르 받을 수도 있어"…권위 있는 월드컵서 '최다 득점자' 자부심

인터뷰하는 킬리안 음바페. 사진=레퀴프 영상 캡처.

Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe gives a press conference at the Ciudad Real Madrid training ground in Madrid on September 7, 2026 ahead of the UEFA Champions League first round day 1 football match between Real Madrid and Inter Milan. (Photo by Thomas COEX / AFP)

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[스포츠조선 강우진 기자]레알 마드리드의 킬리안 음바페가 자신이 발롱도르를 받을 자격이 있다고 주장했다.

프랑스 풋메르카토는 7일(한국시각) '음바페는 지난 월드컵에서 10골을 넣으며 득점왕에 올랐고, 월드컵 역사상 최다 득점자(22골)이기도 하다'며 '음바페는 레알 마드리드에서 트로피를 들어 올리지는 못했지만, 발롱도르를 수상할 수 있는 유력한 위치에 있다고 생각하고 있다'고 보도했다.

Soccer Football - UEFA Champions League - Real Madrid press conference - Ciudad Real Madrid, Valdebebas, Madrid, Spain - September 7, 2026 Real Madrid's Kylian Mbappe during press conference REUTERS/Susana Vera

음바페는 "세계 최고의 클럽에서 뛰면 이런 상들과 자연스럽게 연결될 수밖에 없다"며 "사람들이 길에서 나를 마주칠 때도 이 이야기를 한다"고 전했다.

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그는 "모든 선수에게 매우 영예로운 상이고, 나는 이번 여름 가장 권위 있는 대회에서 역사를 썼다"며 "하지만 아직 갈 길은 멀고, 누가 세계 최고의 선수인지 생각하는 것은 각자의 자유다"고 말했다.

음바페는 발롱도르에 대한 자신의 야망을 숨김없이 드러냈다.

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음바페는 "나는 내가 이 상을 받을 수 있다고 생각하고 있기 때문에, 이에 대해 먼 이야기로 생각하지 않는다"며 "단기적인 목표이고, 얼마 남지 않았다"고 자신했다.

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Real Madrid's French forward #10 Kylian Mbappe reacts during the Spanish league football match between Real Betis and Real Madrid CF at Benito Villamarin Stadium in Seville on September 4, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

음바페는 자신이 발롱도르를 수상할 수 있는 근거를 제시하기도 했다.

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그는 "(발롱도르는) 선수가 개인적으로 무엇을 했는지를 보는 개인상이다"며 "물론 사람들은 내가 트로피를 따내지 못했다고 말하지만, 매번 모든 조건을 다 충족했던 발롱도르 수상자를 본 적이 없다"고 설명했다.

이어 그는 "내가 만장일치로 수상할 것이라고 말하는 건 아니지만, 충분한 근거가 있다고 생각한다"며 "세계 최고의 선수들이 모두 뛰는 가장 중요한 대회에서 최고의 득점자가 된 것은 중요한 일이다"고 전했다.

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지난 시즌 우승컵을 들지 못한 음바페가 발롱도르를 수상할 수 있을지 관심이 집중된다. 음바페의 개인적인 기량이 월등했던 것은 사실이지만, 팀으로서의 결과는 다소 아쉽다. 음바페의 발롱도르 수상 여부는 오는 10월 27일 확인할 수 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com