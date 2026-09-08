토트넘 대충격! 불만 품은 감독과 결별 언급→다행히 선 그은 데 제르비…"선수들은 너무 뛰어나"

Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks dejected REUTERS/Ian Walton EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]성적이 바닥을 치고 있는 토트넘 홋스퍼가 또다시 감독과의 결별을 선언할까. 많은 예상 속에서도 로베르토 데 제르비 토트넘 감독은 팀에 남을 것으로 보인다.

영국 팀토크는 7일(한국시각) '토트넘이 빠르게 개선되지 않을 경우 불만을 품은 데 제르비가 팀을 떠날 수도 있다는 관측이 제기됐지만, 그는 선을 그었다'고 보도했다.

지난 시즌까지 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2시즌 연속 17위에 그친 토트넘은 올여름 상당한 이적료를 지출하며 새로운 선수들을 영입했다. 반등을 위한 노력이었다. 토트넘은 산드로 토날리와 마테우스 페르난데스를 영입했으며, 수비수 얀 파울 판 헤케와 윙어 사비우도 거액의 이적료를 들여 데려왔다. 여기에 앤디 로버트슨, 마르코스 세네시, 오마르 마르무시, 그리고 미하일로 무드릭까지 합류하면서 대대적인 변화를 단행했다.

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Soccer Football - Premier League - Brentford v Tottenham Hotspur - GTech Community Stadium, London, Britain - August 22, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi arrives at the stadium before the match Action Images via Reuters/Matthew Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

그러나 토트넘은 막대한 투자에도 불구하고, 올시즌 순위표에서 18위에 자리하고 있다. 지금까지 치른 3경기에서 토트넘은 단 한 골도 넣지 못했고 골득실은 -5를 기록하고 있다. 노팅엄 포레스트와의 0-0 무승부가 유일한 위안거리다.

지금의 페이스라면 또다시 토트넘의 감독 경질이 현실화할 수 있다는 우려가 나온다. 토트넘은 마우리시오 포체티노 감독의 경질 이후 조세 무리뉴, 안토니오 콘테, 엔제 포스테코글루 등 무수히 많은 감독을 내보냈다.

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적어도 데 제르비 감독은 여기서 도전을 끝내지는 않을 것으로 보인다.

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데 제르비 감독은 최근 인터뷰에서 "이 선수단은 나와 함께하든 다른 감독과 함께하든 아무것도 달라지지 않는다"며 "이 선수들은 너무 뛰어나다"고 말했다. 선수단에 대한 만족감을 드러낸 것이다. 데 제르비 감독은 토트넘과 5년의 장기 계약을 맺은 상태다. 현재로서는 팀을 떠날 계획을 갖고 있지는 않은 것으로 파악된다.

Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Tottenham Hotspur v Charlton Athletic - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 26, 2026 Tottenham Hotspur manager Roberto De Zerbi looks on Action Images via Reuters/Peter Cziborra EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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그는 새로운 팀이 안정화되는 데 시간이 필요할 것이라고 강조했다.

그는 "우리는 매우 좋은 선수들을 영입했고, '풋볼 매니저' 게임을 하듯 이름만 보고 팀을 만들 수는 없다"며 "우리는 계속 노력해야 하고, 공을 소유했을 때는 매우 잘하고 있다고 생각한다"고 주장했다.

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토트넘 출신 대니 머피도 새롭게 구성한 선수단이 제대로 호흡을 맞추기까지 시간이 걸린다고 설명했다.

그는 "일부 선수들이 서로 호흡을 맞추는 데는 시간이 걸린다"며 "누군가와 오랫동안 함께 뛰었다면 움직임은 더욱 자연스럽게 나오며, 그런 호흡은 앞으로 점점 만들어질 것"이라고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com