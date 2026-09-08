[오피셜]'충격! 이제 만 19세 유망 공격수도 사우디로 갔다' 프랑스 출신 영건 상가레, 맨체스터 시티→알 카디시야 완전 이적..'3년 계약, 새로운 도전이다'

알 카디시야에 입단한 상가레 캡처=알 카디시야 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]오일 머니를 앞세운 사우디아라비아 리그 선수 수급 정책이 하루가 다르게 진화하고 있다. 과거엔 유럽 빅리그에서 성공을 거둔 한물간 스타들을 영입했다. 그러다 최근엔 20대 중후반의 전성기를 코앞에 둔 스타들까지도 영입했다. 부자 구단 알 할랄의 경우 리버풀 출신 스포츠 디렉터까지 영입했다. 유럽 출신 명장을 높은 연봉으로 영입한 건 옛날 얘기다. 이제 미래가 촉망되는 20세가 안 된 유망주까지 영입하고 있다.

알 카디시야에 입단한 상가레 캡처=알 카디시야 구단 SNS

프랑스 출신 마하마두 상가레가 맨체스터 시티에 입단한 지 1년이 조금 넘은 시점에서 사우디 프로리그 알 카디시야로 완전 이적했다. 이번 여름 이적시장에서 네덜란드 국가대표 미드필더 티자니 레인더르스를 맨시티에서 영입했던 알 카디시야는 상가레까지 영입하면서 다시 화제의 중심에 섰다. 이 사우디 클럽은 8일 구단 공식 채널을 통해 상가레 영입을 공식 발표했다. 2029년 6월까지 3년 계약이다.

만 19세의 공격수인 상가레는 지난해 여름 파리생제르맹을 떠나 맨시티로 이적했다. 성장해온 PSG와의 첫 프로 계약을 체결하는 대신 프리미어리그 클럽을 선택했다. 하지만 그는 펩 과르디올라 감독이 이끈 맨시티 1군 팀에서 단 한 경기도 출전하지 못했다. 상가레는 대신 맨시티 아카데미 팀에서 30경기에 출전해 15골을 기록하며 가능성을 폭발시켰다. 특히 유럽축구연맹 유스리그 AS모나코전에서 해트트릭을 기록하기도 했다.

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알 카디시야에 입단한 상가레 캡처=알 카디시야 구단 SNS

상가레는 이번 여름 이적시장에서 프랑스 리그1 복귀 루머가 돌았다. 또 임대 얘기도 흘러나왔지만 상가레는 사우디로 무대를 옮겼다. 그에게 새로운 도전이 시작됐다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com