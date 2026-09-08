[오피셜]'끔찍한 머리 충돌 여파→결장 결정' 황인범의 포르투 동료 덴마크 국대 미드필더 프로홀트, UCL 맨체스터 시티전 못 뛴다..'회복중, 아직 무리 판단'

FC Porto's Danish midfielder #08 Victor Froholdt (L) and Moreirense's French forward Alexandre Parsemain fight for the ball during the Portuguese league football match between FC Porto and Moreirense FC at Dragao stadium in Porto on September 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

epa13212593 FC Porto's Victor Froholdt (L) in action against Moreirense's Nile John (C) during their Portuguese First League soccer match held at Dragao Stadium in Porto, Portugal, 4th September 2026. EPA/JOSE COELHO

FC Porto's Danish midfielder #08 Victor Froholdt lies on the pitch after sustaining an injury during the Portuguese league football match between FC Porto and Moreirense FC at Dragao stadium in Porto on September 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]며칠 전 리그 경기 도중 참혹한 머리 충돌로 의식을 잃었던 덴마크 국가대표 미드필더 빅토르 프로홀트(포르투)가 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 첫 경기를 결장하게 됐다. 프로홀트의 한국 축구 국가대표 미드필더 황인범(포르투)의 클럽 동료다. 그는 지난 5일 모레이렌스와의 리그 경기 도중 큰 부상으로 충격을 던졌다.

포르투는 오는 9일 EPL 강호 맨체스터 시티와 챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전을 갖는다. 그런데 팀의 주축인 프로홀트가 맨시티전에 결장한다. 프로홀트는 지난 시즌 리그 최우수 선수로 꼽힐 정도로 무게감이 큰 선수다. 이번 결장은 포르투 전력에 큰 손실이다. 따라서 황인범의 역할과 무게감은 더 커질 것 같다.

epa13213072 FC Porto's Victor Froholdt leaves the pitch injured during their Portuguese First League soccer match against Moreirense held at Dragao Stadium in Porto, Portugal, 4th September 2026. EPA/JOSE COELHO

프로홀트는 모레이렌스전에서 길레르미 리베라투에게 머리를 가격당한 뒤 의식을 잃었다. 그는 그라운드에서 의식을 되찾았고 들것에 실려 나간 뒤 병원으로 이송되어 검사를 받았다. 현지시각 5일 오전 퇴원했다.

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epa13213073 FC Porto's Victor Froholdt leaves the pitch injured during their Portuguese First League soccer match against Moreirense held at Dragao Stadium in Porto, Portugal, 4th September 2026. EPA/JOSE COELHO

이탈리아 출신 포르투 파리올리 감독은 부상 당시 낙관론을 제시했지만 동시에 큰 충격을 받았다고 인정했다. 그는 경기 후 인터뷰에서 "프로홀트가 병원에서 검사를 받고 있지만 괜찮아 보인다"라며 "의식이 있는 상태다. 긍정적인 소식이다. 장면이 충격적이어서 우리는 매우 두려웠지만, 그는 기운을 차렸으며 검사를 받을 예정이다. 단지 가슴을 쓸어내린 일이었다"고 말했다.

프로홀트는 자신의 SNS를 통해 "보내주신 모든 응원에 감사드린다. 나는 괜찮으며 이미 상태가 훨씬 좋아졌다"라며 "조만간 팀에 복귀하기를 고대하고 있다"고 밝혔다.

Moreirense's Portuguese defender #27 Franscisco Domingues (L) and FC Porto's Danish midfielder #08 Victor Froholdt fight for a header during the Portuguese league football match between FC Porto and Moreirense FC at Dragao stadium in Porto on September 4, 2026. (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

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한편, 포르투는 이번 맨시티전에서 결장 누수가 좀더 있다. 전 애스턴 빌라 센터백 얀 베드나렉은 지난 시즌 유로파리그 노팅엄전에서 레드카드를 받은 여파로 이번에 결장한다. 스트라이커 사무 아게호와는 지난 2월 십자인대 파열 부상 이후 장기 결장 중이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com