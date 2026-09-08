'충격, 주전 선발→교체→결장 급추락' 계속된 부진의 늪 日 국가대표 에이스 구보 다케후사, 소시에다드 경쟁자 오치엔 1골-2도움 맹활약..엘체에 3-2 극장승

Real Sociedad's Japanese forward #14 Takefusa Kubo gestures after falling during the Spanish league football match between Real Betis and Real Sociedad at the Cartuja stadium in Seville on August 21, 2026. (Photo by JORGE GUERRERO / AFP)

epa13220991 Real Sociedad's Yangel Herrera (2-L) celebrates with his teammates after scoring a goal during the Spanish LaLiga match between Elche and Real Sociedad in Elche, Spain, 07 September 2026. EPA/PABLO MIRANZO

epa13220946 Elche's Argentine goalkeeper Matias Dituro (R) clears the ball ahead of Real Sociedad's Job Nguono Ochieng during the Spanish LaLiga match between Elche and Real Sociedad in Elche, Spain, 07 September 2026. EPA/PABLO MIRANZO

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[스포츠조선 노주환 기자]이번 시즌 초반 깊은 부진에 빠진 일본 축구 국가대표 에이스 구보 다케후사(레알 소시에다드)가 첫 결장했다. 교체 명단에 포함됐지만 끝내 출전하지 못했다. 대신 주전 경쟁자가 1골-2도움으로 맹활약했고, 소시에다드는 극적인 승리를 거뒀다.

소시에다드는 8일(한국시각) 스페인 엘체 에스타디오 마누엘 마르티네스 발레로에서 벌어진 엘체와의 2026~2027시즌 라리가 5라운드 원정경기서 난타전 끝에 3대2로 승리했다.

최근 경기력이 떨어진 구보는 2경기 만에 다시 선발 라인업에서 빠졌다. 대신 미국 출신 소시에다드 사령탑 마타라조 감독은 구보 포지션인 오른쪽 측면에 케냐 국가대표 오치엔을 선발 투입했다. 왼쪽 측면에는 포르투갈 출신 게데스를 넣었다. 최전방 투톱에는 오야르사발과 수치치를 박았다.

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epa13220926 Real Sociedad forward Job Nguono Ochieng (L) vies for the ball with Elche defender Victor Chust during the Spanish LaLiga match between Elche and Real Sociedad in Elche, Spain, 07 September 2026. EPA/PABLO MIRANZO

소시에다드는 전반 11분, 코너킥 상황에 이어 오치엔이 강력한 슈팅으로 선제골을 뽑았다. 오치엔은 라리가 무대 첫 골을 기록했다. 오치엔의 기세는 놀라웠다. 전반 31분, 상대의 빌드업 실수를 놓치지 않았다. 오치엔의 패스를 에레라가 밀어 넣으며 2-0으로 도망갔다.

하지만 소시에다드는 후반에 큰 위기를 맞았다. 후반 19분, 조커로 들어간 마르틴이 6분 만에 다이렉트 레드카드를 받고 퇴장당하며 수적 열세에 놓였다. 3분 후 엘체의 조커 르마에게 중거리포로 만회골을 얻어맞았다. 후반 29분에는 상대 니뇨에게 헤더 동점골을 허용했다. 순식간에 2-2, 승부가 원점으로 돌아갔다.

epa13220928 Real Sociedad forward Job Nguono Ochieng (R) scores a goal during the Spanish LaLiga match between Elche and Real Sociedad in Elche, Spain, 07 September 2026. EPA/PABLO MIRANZO

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이후 수세에 몰려 끌려간 소시에다드는 후반 45분, 결승골을 터트렸다. 오치엔의 패스를 받은 수치치가 공을 몰고 들어가 왼발 슈팅으로 엘체 골망을 흔들었다. 결국 소시에다드가 힘겹게 한골차 승리했다. 구보는 끝내 출전하지 못했다. 이번 시즌 처음으로 결장했다. 경쟁자인 오치엔이 1골 2어시스트로 맹활약함에 따라, 쿠보는 더욱 어려운 상황에 처하게 됐다고 일본 매체 사커다이제스트웹은 평가했다.

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Real Madrid's Kylian Mbappe in action between Real Sociedad's Yangel Herrera, left, and Takefusa Kubo during the La Liga soccer match between Real Madrid and Real Sociedad in Madrid, Spain, Wednesday, Aug. 26, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

구보는 이번 시즌 4경기에 출전했지만 아직 공격 포인트가 없다. 그는 소시에다드와 2029년 6월까지 계약돼 있다. 한국 국가대표이자 절친인 이강인(아틀레티코 마드리드)과 같은 2001년생인 그의 시장가치는 2010만유로다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com