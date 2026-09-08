'2실점→2실점→2실점' 총 6실점에 '열받은' 맨체스터 유나이티드 수비 레전드 개리 네빌 "(캐릭) 포백은 자꾸 바꾸면 안돼"..'상대 팀, 맨유 상대로 득점 자신감 보인다'

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United manager Michael Carrick looks dejected after the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Manchester United's English head coach Michael Carrick reacts after the English Premier League football match between Everton and Manchester United at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, north-west England on September 6, 2026. (Photo by PETER POWELL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

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[스포츠조선 노주환 기자]"포백은 자꾸 바꿔서는 안 된다. 맨유는 상대에게 득점할 수 있다는 자신감을 주고 있다."

새 시즌 초반 EPL 맨체스터 유나이티드의 허술한 수비가 도마에 올랐다. 급기야 맨유 레전드 출신으로 전문가로 활동 중인 개리 네빌이 친정팀의 수비를 비판했다.

맨유는 헐 시티와의 개막전에서 0대2로 패했다. 당시 헐의 세트피스 공격에 맨유 수비는 2실점하며 무너졌다. 이어 홈에서 입스위치를 5대2로 눌렀지만 역시 2골을 얻어맞았다. 맨유는 지난 6일 에버턴과의 3라운드 원정 경기서 2대2로 비겼다. 거의 다 잡은 경기였는 후반 추가시간 6분에 환상적인 중거리포 동점골을 내주며 무승부를 거뒀다. 맨유(1승1무1패)는 현재 3경기 6실점을 기록하며 중간순위 11위에 머물렀다. 맨유는 오는 11일 홈에서 사바 바쿠(아제르바이잔)과 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 홈 1차전을 갖는다. 이어 14일 홈에서 맨체스터 시티와 홈 더비 대결을 펼친다.

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epa13217217 Thierno Barry of Everton in action against Luke Shaw of Manchester United during the English Premier League match Everton FC against Manchester United, in Liverpool, Britain, 06 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

네빌은 맨유가 지속적으로 실점을 허용하며 단 한 경기도 클린시트(무실점)을 기록하지 못한 것에 대해 비판했다고 영국 매체 트라이발풋볼이 전했다. 그는 "실점은 계속 맨유의 발목을 잡고 따라다닐 것이다. 마이클 캐릭 감독이 어떻게 이 문제를 해결할지 모르겠다. 그는 이미 자신의 최선인 포백을 올려놓았. 왜 루크 쇼와 디오고 달롯을 종료 5분을 남기고 교체했을까. 루벤 아모림과 에릭 텐 하흐도 포백을 바꿨었다. 포백을 계속 바꿔서는 안 된다. 주전 멤버 뒤를 받칠 선수가 많지 않다. 따라서 바꿔서는 안 된다"고 주장했다. 맨유는 에버턴 상대로 포백에 쇼-리산드로 마르티네스-매과이어-달롯을 선발로 넣었다. 후반 막판 달롯 대신 요로, 쇼 대신 마즈라위를 조커로 투입했다.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United's Luke Shaw blocks a shot on goal by Everton's Harrison Armstrong Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

네빌은 "맨유는 지금까지 경기당 2골씩 내주고 있는데 이렇게 해선 안 된다. 맨유는 오늘 승리해야 했고 실점을 하지 말았어야 했다. 성의 없는 분석가들은 맨유가 두 차례의 멋진 골을 허용했다고 말할 것"이라며 "어떤 팀이든 맨유를 상대로 득점할 수 있다는 자신감을 가질 것이다. 상대 팀들은 자신들에게 기회가 있다고 생각한다. 이건 매우 끔찍한 처지"라고 말했다.

Soccer Football - Premier League - Everton v Manchester United - Hill Dickinson Stadium, Liverpool, Britain - September 6, 2026 Manchester United players receive instructions from manager Michael Carrick Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Former footballer Gary Neville drives off the 16th tee during a pro-am tournament before the Women's British Open golf championships at the Royal Lytham & St Annes Golf Club in Lytham-St-Anne's, England, Wednesday, July 29, 2026.(AP Photo/Jon Super)

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맨유는 올해 여름 이적시장에서 순지출은 1억1800만파운드로 경쟁팀 맨시티, 첼시 등에 비해 매우 적은 금액을 투자했다. 또 특정 포지션인 미드필더 영입에만 집중적으로 돈을 썼다. 첼시에서 안드레이 산투스, 애스턴 빌라에서 유리 틸레만스, 브라이턴에서 카를로스 발레바 등을 영입했다. 수비수 영입은 이루어지지 않았다. 루크 쇼를 대체할 풀백 영입을 추진했지만 성사되지 않았다. 맨유는 지독할 정도로 '오버 페이'를 걱정하면서 선수 영입 협상을 펼치고 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com