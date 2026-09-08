날벼락! 이강인 오자마자 떠난다? 西전문가 "시메오네, 올 시즌 ATM 떠날 확률 50~60% 정도" 충격 전망

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

사진=X 캡처

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[스포츠조선 박찬준 기자]디에고 시메오네 감독이 아틀레티코 마드리드를 떠날까.

6일(한국시각) 스페인 마르카는 '시메오네 감독이 아틀레티코를 떠날 가능성이 제기됐다'고 보도했다. 스페인 언론은 나초 팔렌시아는 '라디오 마르카'에 출연, "올 시즌이 시메오네 감독의 아틀레티코에서의 마지막 해일 가능성이 50~60% 정도 된다고 본다"라고 전했다.

시메오네 감독은 아틀레티코의 상징 그 자체다. 현역 시절 아틀레티코에서 뛰었던 시메오네 감독은 2006년 은퇴 후 지도자로 변신했다. 아르헨티나 클럽에서 가능성을 보인 시메오네 감독은 2011~2012시즌 경질된 그레고리오 만사노 감독의 뒤를 이어 아틀레티코 지휘봉을 잡았다.

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사진=EPA-EFE 연합뉴스

시메오네 감독은 강력한 두 줄 수비를 앞세워 암흑기였던 아틀레티코의 물줄기를 바꿨다. 부임 첫 해 유로파리그 우승을 이끈 것을 시작으로 2012~2013시즌에는 스페인 코파 델레이, 2013~2014시즌에는 리그 우승을 차지했다. 레알 마드리드-바르셀로나로 이어진 양강 체제를 깼다. 시메오네 감독은 탁월한 안목으로 수많은 선수들을 스타로 만들어내는 놀라운 마법을 일으켰다.

한때 무관의 시기도 있었지만 2017~2018시즌 다시 유로파리그 우승을 차지한 것을 시작으로 2020~2021시즌에는 스페인 프리메라리가 우승을 거머쥐었다. 시메오네 감독은 아틀레티코를 스페인 3강과 유럽 정상권 클럽으로 만들어냈다. 시메오네 감독은 세계 최고의 명장 반열에 오르며, 매시즌 많은 클럽들의 구애를 받았지만, 아틀레티코에 대한 애정을 보였다. 무려 15년째 아틀레티코에 머물며 '아틀레티코의 퍼거슨'으로 불렸다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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팔렌시아는 "시메오네 감독의 잔류 여부가 올 시즌 동안 벌어지는 일에 상당 부분 달려 있을 것"이라고 했다. 이어 "이는 아틀레티코의 결정 보다는 시메오네 감독의 선택이 될 가능성이 크다"며 "아틀레티코는 빨르 재계약 협상을 시작해야 한다"고 주장했다.

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올 시즌 아틀레티코는 새로운 시대를 맞이 했다. 그간 팀을 이끈 앙투안 그리즈만이 미국으로 떠나며, 새판짜기에 나섰다. 이강인을 중심으로 새로운 선수들이 가세했다. 하지만 초반 분위기는 썩 좋지 않다. 이강인의 맹활약에도 불구하고 아틀레티코는 5일 아틀레틱 빌바오와의 경기에서 0대3 대패를 당했다. 아틀레티코의 시즌 첫 패였다.

사진=X 캡처

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데뷔전에서 골, 두번째 경기에서 도움을 기록했던 이강인은 이날 시작하자마자 골대를 맞추는 등 좋은 모습을 보였지만 후반 14분만에 교체아웃됐다. 현지에서는 이같은 시메오네 감독의 선택에 의구심을 드러내고 있다. 스페인 아스는 이에 대해 '교체는 아무것도 바꾸지 못했다. 모든 것이 더 나빠졌다'고 평가했다.

현지 팬들은 '이강인이 유일하게 공격 진영에서 돋보인 선수였는데 왜 그를 교체했는지 모르겠다'며 시메오네 감독의 선택에 대해 이해하지 못하는 모습이었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com